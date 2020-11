Early Access to największe błogosławieństwo i przekleństwo gier wideo

Nigdy nie uważałem się za „hardkorowego” gracza. Nigdy nie miałem produkcji, dla której zarywałbym noce czy też miesiącami grindował wynik. Tak, mam kilka ulubionych multiplayerówek, ale wszystko to są casualowe tytuły. Wiecie – World of Tanks, Rocket League, Broforce. Dlaczego piszę taki wstęp? Aby dać wam pewien kontekst do tego, co chce powiedzieć. To co napiszę nie będzie punktem widzenia wyjadacza, a właśnie casualowego gracza. A o czym chce powiedzieć? Ano o czymś, co od jakiegoś czasu jest coraz popularniejszym zjawiskiem w świecie gier – wczesny dostęp.

Early Access to najlepsze co przytrafiło się grom wideo

Obecnie, z racji na niedawne Halloween postanowiłem pograć ze znajomymi w grę, która niedawno pojawiła się na Steamie – Phasmophobia. Dla niewtajemniczonych – jest to kooperacyjna (do 4 osób) gra o przeszukiwaniu nawiedzonego domu i identyfikowaniu znajdującego się tam ducha. Świetny horror, przy którym można się dobrze bawić. Mój podziw dla tej gry jest tym większy, że za jej stworzeniem stoi jedna osoba. Patrząc na stopień rozbudowania produkcji i to, jak rozwinęła się od czasu swojej premiery, nie sposób nie docenić roli Early Accessu w jej powstaniu. Kiedy po raz pierwszy ujrzała światło dzienne we wrześniu była dużo dużo uboższa niż jest obecnie. To właśnie wsparcie społeczności, która zdecydowała się zapłacić za, bądź co bądź, niedokończony produkt pozwolił (i cały czas pozwala) Kinetic Games rozwijać Phasmophobie i jestem pewien, że niedługo kolejne update’y będą podtrzymywać zainteresowanie produkcją.