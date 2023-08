Na te zmiany w Ultimate Team czekaliśmy od lat! EAFC 24 kryje coraz mniej tajemnic

Informowaliśmy już o zmianach w Trybie Kariery Menedżera, Trybie Kariery Zawodnika czy Pro Clubs, ale nie ma wątpliwości, że najważniejszym trybem dla fanów i czymś, co angażuje graczy zdecydowanie najbardziej, jest Ultimate Team. Już nie FUT, bo część „FIFA” z nazwy odeszła — teraz to po prostu UT, a za usunięciem jednej literki ze skrótu stoi paradoksalnie mnóstwo zmian. O co dokładnie chodzi? Już tłumaczę.

Koniec pewnej epoki, ale wtopione pieniądze nie przepadną

Zacznijmy od tego, że Electronic Arts oficjalnie ogłosiło, iż 6 listopada tego roku oficjalnie wyłączy serwery Fify 18, Fify 19, Fify 20 i Fify 21 — w Ultimate Team, tryb Draft czy w cokolwiek online będziemy mogli więc pograć wyłącznie w takich odsłonach jak FIFA 22, FIFA 23 i oczywiście EA Sports FC 24. Jest to oczywiście zrozumiałe, lecz bez dwóch zdań część graczy to zaboli — a jeśli spędzaliście wiele godzin w tych odsłonach, budując skład swoich marzeń, to mimo wszystko możecie poczuć ból związany z tym, że nie będziecie więcej mogli go zobaczyć i sprawdzić w akcji.

Druga istotna sprawa — wiele graczy przepala mnóstwo pieniędzy na FIFA Points w grze, za które można kupować paczki, a co za tym idzie, w lepszy lub gorszy sposób ulepszać swój skład. Chociaż FIFA 23 już powoli kończy swój żywot, to EA bez przerwy wydaje nowe karty Futties i szykuje kolejne SBC z wyjątkowymi edycjami kart Ikon, więc nadal sporo osób decyduje się na kupowanie wirtualnej waluty; i na szczęście nie musicie się martwić, że cokolwiek stracicie. Electronic Arts potwierdziło, że będzie można przenieść walutę między Fifą 23 a EAFC 24.

Skoro już o paczkach mowa, w EAFC 24 pojawi się mechanika podwójnych walk-outów. Jeśli w jednej paczce trafimy dwóch zawodników o ocenie ogólnej wyższej niż 85, podczas animacji otwierania, będziemy mogli zobaczyć jednego i drugiego zawodnika. Mały, lecz ekscytujący dodatek. Warto również dodać, że wreszcie wszystkie nagrody za wbijane poziomy będziemy w stanie odbierać jednym kliknięciem — nie będziemy musieli więc przeklikiwać się przez menu przez kilka dobrych minut.

Ulepszanie zawodników i jedna wersja Ikon

W EAFC 24 pojawi się system ulepszania zawodników. W trybie sieciowym, poprzez wykonywanie poszczególnych zadań, będziemy w stanie ulepszać statystyki wybranej karty — to doda system rodem z Kariery Zawodnika, który możliwe, że wprowadzi również trochę storytellingu do Ultimate Team. Nie jest jeszcze do końca wiadome, jak całość będzie działać, lecz niewątpliwie warto się temu przyglądać — jest to jedna z najbardziej rewolucyjnych mechanik wprowadzonych do sieciowego trybu przez EA od dawna.

Do tego będzie większy porządek w kwestii kart Ikon. Ogólnie Ikon oraz Bohaterów ma być więcej — o nowych kartach Hero informowałem w artykule o wszystkich nowościach, które pojawią się w EAFC 24 — lecz nie będzie już trzech różnych wersji Ikon. Od kilku lat każdy legendarny piłkarz miał trzy wersje swoich kart — najsłabsze, średnie i w formie Prime. W najnowszej odsłonie będzie jednak jedna wersja Ikon, lecz później karty te będą mogły otrzymywać specjalne wersje; na przykład z okazji Team of the Season, Team of the Year, Futties i wiele, wiele więcej.

Granie offline w trybie online nie zajmie nam już tyle czasu

„Granie offline w trybie online” może nie ma za dużo sensu, ale w Ultimate Team jest Squad Battles. Tryb, w którym mierzymy się z gotowymi składami sterowanymi przez bota; i chociaż gracze nie są fanami tego trybu, to często trzeba poświęcić mu trochę czasu. Do tej pory jedna połowa meczu w tym trybie trwała tyle samo, co w każdym innym, czyli 6 minut. Od tego roku EA postanowiło jednak wysłuchać graczy i skrócić ten czas do 4 minut, więc jedno spotkanie powinno zamknąć się w 10 minutach grania — wreszcie!

Źródło: EA

Jeśli chcecie poznać wszystkie informacje, które wiemy o EA Sports FC 24, zajrzyjcie tutaj. Czekacie na nową produkcję EA Sports? Dajcie znać w komentarzach!

Źródła: X (dawniej Twitter) Donk, EAFC 24 News