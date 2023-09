Ea Sports FC 24 - kiedy można zacząć grę w Ultimate Team

Oczekiwanie niemalże dobiegło już końca. Pierwsi gracze konsolowi, którzy zakupili przedpremierową edycję Ultimate, wbiegną na wirtualne boiska już za kilka godzin. Co z resztą?

Wczesny dostęp na konsolach już dziś o północy

FC 24 – duchowy następca FIFY – zadebiutuje na sklepowych półkach 29 września, ale niecierpliwi fani mogą zagrać tydzień wcześniej, jeśli nie szkoda im kilkuset złotych. Dlaczego? Bo zakup wersji Ultimate (509 zł na Xbox Series X/S i PS5, 469 na PC) dającej dostęp do licznych cyfrowych dodatków, umożliwia rozpoczęcie zabawy już 21 września. To szczególnie ważne dla osób, które próbują swoich siły w trybie Ultimate Team, bo te kilka dni wcześniejszego dostępu daje po pierwsze dużego boosta do przewagi nad innymi graczami, a po drugie możliwość zdobycia kart ze specjalnego eventu Nike, dostepnego tylko przed premierą.

Powody do radości mają zwłaszcza posiadacze wersji konsolowych, bo w FC 24 będą mogli zagrać już dziś o północy. Gracze PC muszą wykazać się nieco większą cierpliwością – grę uruchomią 21 września o godzinie 6 rano. Warto jednak przypomnieć, że pierwsze kroki w budowaniu nowego składu Ultimate Team można zacząć już teraz. Wczoraj EA udostępniło bowiem internetową platformę Web App do zarządzania klubem, w której otworzycie pierwsze paczki i stworzycie zalążek zespołu, by być gotowym na jutrzejszą wersję przedpremierową.

Te same zasady względem wczesnej dostępności tyczą się posiadaczy subskrypcji EA Play, nawet jeśli nie zakupili gry. Będą oni mogli skorzystać z 10-godzinnego triala, umożliwiającego skorzystanie z pełnej zawartości FC 24. W nieco lepszej sytuacji znajdują się osoby opłacające EA Play Pro – w przypadku tej PC-towej subskrypcji dostęp do gry przedpremierowej wersji gry będzie nieograniczony czasowo.

Dziś wieczorem – zgodnie z tradycyjnym harmonogramem – do mobilnych sklepów z aplikacjami powinna trafić także aplikacja Companion, będąca nieco wygodniejszą odsłoną platformy Web App, służącej do modyfikacji zespołu i wykonywania zadań SBC poza konsolą czy PC. Prawdopodobnie dopiero w niej gracze będą mogli wykorzystać cyfrową walutę z wersji Ultimate i zakupić przy jej pomocy paczki – w przeglądarkowym Web App nie jest to bowiem jeszcze możliwe.