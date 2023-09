Bluey - najlepsza bajka świata zmierza na konsole i PC

Bluey uczy i bawi

Starsze pokolenie ma skłonność do narzekania, że dzisiaj nie ma już fajnych bajek. Nie chce z tym spekulować, ale faktem jest, że wybór mamy w tej chwili całkiem spory i w tym morzu produkcji można trafić na kilka perełek. Jedną z nich bez wątpienia jest Bluey, serial animowany wywodzący się z Australii, którego bohaterami jest rodzina psów rasy Blue heeler. Tytułowa Bluey codziennie mierzy się z różnymi wyzwaniami, które stawia przed nią życie, a które często powiązane są np. z zachowaniem jej siostry - Bingo. Rozwiązania tych problemów znajduje zazwyczaj wspólnie ze swoim tatą - Banditem oraz mamą - Chilli.

Krótkie, dziesięciominutowe odcinki obfitują w zabawne sytuacje, które my dorośli często znamy z własnego życia, a także ciekawe lekcje dla najmłodszych, wyjaśniając wiele poważnych spraw w zrozumiały dla dziecka sposób. Nie jest wcale przypadkiem, że na IMDb ocena tego serialu to 9,4/10 przy ponad 20 tys. ocen. Jeśli nie mieliście jeszcze styczności z tą bajką, to warto nadrobić, tym bardziej, że na Disney+ jest już 140 odcinków i ciągle dochodzą nowe. Jeśli natomiast jesteście fanami Bluey to zapewne się ucieszycie, że za 2 miesiące pojawi się gra - Bluey: Gra wideo, która zadebiutuje równocześnie na konsolach (Xbox Series S/X, One, PS4/PS5, Nintendo Switch) oraz na PC za pośrednictwem platformy Steam. Co więcej będzie dostępna w pełnej, dubbingowanej, polskiej wersji językowej.

W grze poznamy zupełnie nową historię, której akcja toczy się w 4 interaktywnych przygodach. Pierwszy raz będzie można zwiedzić kultowe lokacje z bajki takie jak Dom Heeler, place zabaw, strumyk i dodatkową lokację plażową. Weźmiemy też udział w ulubionych zabawach z serialu – Niespadajce, Gonitwie Skrzekoptaka i wielu innych. Na tym frajda się nie kończy. Ta gra nie będzie trudna, ale i tak zapewni mnóstwo zabawy, również dla najmłodszych. W grze możemy się wcielić w każdą z czterech głównych postaci, a także grać w trybie kooperacyjnym w maksymalnie trzy osoby jednocześnie. Nie jest to z pewnością wymagający tytuł, ale wasze pociechy już pewnie wiedzą co chcą dostać od Mikołaja ;-). Niestety cena nie została jeszcze ustalona.