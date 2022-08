Rowerem po pociągu? Nie do końca, ale za to za złotówkę :)

Jeśli podoba wam się wizja wypraw kolejowo-rowerowych, a ten sposób podróżowania ma wiele zalet, to PKP Intercity ma dla was fajną promocję na wrześniową końcówkę lata. W pociągach Intercity za „podwózkę” roweru zapłacicie tylko złotówkę.

Coraz wygodniej

Koleje w ostatnich latach zyskują znów na popularności. Sam zawsze lubiłem ten środek transportu, choćby za to, że w czasie podróży mogę poczytać, zamiast musieć unikać szaleńców, których na polskich drogach jest zdecydowanie zbyt wielu. Pociąg jest też wygodnym środkiem, jeśli chcemy podróżować rowerem.

Wprzęgnięcie pociągów do wypraw rowerowych pozwala zaplanować naprawdę ciekawe i urozmaicone eskapady, pomiędzy wyselekcjowanymi trasami rowerowymi przerzucamy się szybko i wygodnie po torach. Pozwala na to coraz większa liczba pociągów dysponujących nowym, wyposażonym w specjalne udogodnienia dla jednośladów, taborem.

Promocyjny tydzień

Jedynym problem może być to, że za przewóz roweru trzeba dodatkowo zapłacić, co często odstrasza ludzi przed wypróbowaniem tego typu podróżowania. Żeby to zmienić, PKP Intercity na jeden z wrześniowych tygodni, trwający od 16 do 22 września, wprowadzi promocję „Rower za złotówkę z PKP Intercity”. Można z niej korzystać we wszystkich pociągach kategorii TLK, IC, EIC oraz EIP, mających możliwość przewozu rowerów.

W jej ramach nie będzie żadnych ograniczeń dotyczących długości trasy czy możliwości wielokrotnego z niej skorzystania. Jedyne czego trzeba dopilnować, to zakupu biletu PRZED wejściem do pociągu. Warto to zrobić odpowiednio wcześniej, liczba miejsc do przewozu rowerów w wagonach jest ograniczona.

Wybór tego konkretnego tygodnia nie jest przypadkowy, w tym czasie trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, w ramach którego różne instytucje będą promować bardziej ekologiczne formy przemieszczania się. Transport zbiorowy i rowerowy wpisują się bardzo dobrze w ich formułę.