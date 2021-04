To już konkretna liczba obywateli w Polsce, tylko co to dla nich zmienia w porównaniu ze starymi dowodami? Niewiele, gdzieś po drodze pojawiła się opcja automatycznej odprawy na lotnisku Chopina i Warszawa-Modlin dla posiadaczy dowodów z warstwą elektroniczną. Pozostałe opcje, jak logowanie do stron e-administracji czy podpisów elektronicznych wymagały dodatkowego, zewnętrznego czytnika z NFC podłączanego do komputera.

Autoryzacja tożsamości a NFC w smartfonie

Jeszcze przed wprowadzeniem e-dowodów, w lutym 2019 roku na konferencji prasowej, na której miałem przyjemność być, ówczesny jeszcze Minister Cyfryzacji Marek Zagórski obiecywał wdrożenie autoryzacji e-dowodem przy wykorzystaniu smartfonów z NFC bezpośrednio w danej usłudze:

Z nowych rzeczy przy składaniu wniosku o wydanie e-dowodu, dojdzie dodatkowa opcja autoryzacji na portalu Obywatel.gov.pl, a mianowicie oprócz autoryzacją Profilem Zaufanym pojawi się opcja autoryzacji e-dowodem, tu jednak będziecie potrzebowali czytnika z NFC, który trzeba podpiąć do komputera.

Na moje pytanie, czy zapowiedziana opcja autoryzacji przy pomocy smartfona z NFC będzie udostępniona, minister cyfryzacji odpowiedział, że będzie to miało miejsce w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy, a funkcja ta zostanie zaimplementowana w aplikacji mobilnej mObywatel.

Zastępczy sposób autoryzacji tożsamości

Nic takiego nie nastąpiło aż do czerwca 2020 roku, kiedy to udostępniono rządową aplikację eDO App. Zdziwiło mnie to trochę, bo mieniło mi się to nieco jako droga na skróty i jednocześnie utrudnienie dla obywateli. Na co dzień korzystamy z aplikacji mobilnych banków czy telekomów, już jednej rządowej mObywtel, po co kazać ludziom instalować jeszcze dodatkową aplikację do samej autoryzacji e-dowodem?