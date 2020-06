mObywatel w swoich pierwotnych założeniach miał być cyfrowym portfelem, w którym przechowujemy najważniejsze dokumenty. Miał być w nim dostępny dowód osobisty, jednak z tego rozwiązania zrezygnowano i pozostawiono nam co najwyżej mTożsamość, która z każdym kolejnym miesiącem pozwala na dużo więcej, ale najparwdopodobniej nie zastąpi nam dowodu osobistego. Moduł ten służy m.in. do potwierdzenia naszej tożsamości na poczcie, w pociągu, czy w trakcie wyborów do odebrania karty do głosowania. mObywatel to także eRecepty, Legitymacje szkolne i studenckie, czy mPojazd. Z mObywatel nie zalogujemy się jednak do stron polskich urzędów. Tu potrzebne będzie będzie inne rozwiązanie w postaci aplikacji eDO App wykorzystującej warstwę elektroniczną plastikowego dowodu osobistego.

eDO App pozwala na bezpieczne potwierdzenie tożsamości i złożenie podpisu elektronicznego. To bezpłatna aplikacja, która pozwala na użycie Twojego e-dowodu w Internecie. W eDO App potwierdzisz swoją tożsamość i złożysz swój podpis. Zrobisz to wszystko bez wychodzenia z domu, korzystając tylko z e-dowodu osobistego.

— można przeczytać z opisu aplikacji w Google Play, za którą odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. eDo App wyświetla dane z e-dowodów, pozwala na podpisywanie dokumentów i logowanie się na strony rządowe, które wspierają możliwość weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem e-dowodu.

eDO App w praktyce. Jak działa weryfikacja tożsamości z nową aplikacją?

Przetestowałem eDO App do zalogowania się do Profilu Zaufanego. Po wskazaniu e-dowodu jako sposobu logowania się do PZ i wybraniu opcji ze smartfonem, na ekranie komputera pojawia się kod QR, który należy zeskanować w aplikacji. Następnie w aplikacji wyświetlane są dane strony rządowej, do której chcemy się zalogować wraz z danymi, które zostaną przekazane. Po podaniu numeru CAN znajdującego się prawym dolnym rogu dowodu osobistego, należy przyłożyć go do telefonu z NFC, który przeprowadzi proces weryfikacji. Po podaniu kodu PIN zostanie wyświetlony komunikat o przekazaniu danych. W moim przypadku, mimo, że w aplikacji nie było żadnych problemów, logowanie do PZ zakończyło się niepowodzeniem — ekran błędu znajdziecie poniżej. Być może to kwestia wzmożonego zainteresowania testowaniem aplikacji i nowego sposobu logowania do stron rządowych — i w ciągu kilku najbliższych godzin problemy zostaną rozwiązane.

Cały proces wydaje się prosty i nie powinien sprawiać nikomu problemu. Zastanawiam się jednak, czy potrzebna nam jest kolejna aplikacja potwierdzająca tożsamość. Wolałbym jednak, by Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło narzędzia oferowane przez eDO App do mObywatela. Jeżeli ma być cyfrowym portfelem na dokumenty, to nie widzę powodów, by tworzyć osobne aplikacje do logowania się na strony rządowe.

eDO App dostępne jedynie na Androida. A co z użytkownikami iOS?

Jak to zwykle bywa, w aplikacjach rządowych nadal obowiązuję dziwne standardy. Rozumiem, że w rękach polskich obywateli najczęściej lądują smartfony z Androidem, ale poważne instytucje nie powinny zapominać o sporej grupie, która korzysta z innych rozwiązań. Tak było w przypadku mObywatela, tak jest teraz w przypadku eDO App. W chwili obecnej aplikacja jest dostępna wyłącznie w Google Play na urządzeniach z Androidem w wersji 6.0 i nowszych. Na oficjalnych stronach aplikacji jest wzmianka, że eDO App pojawi się w App Store na przełomie maja i czerwca, jednak w chwili pisania tego tekstu nadal była niedostępna.