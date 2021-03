W ostatecznym projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych wyłączono przesyłki sądowe, między innymi z uwagi na brak uwarunkowań prawnych i obowiązujący kontrakt Poczty Polskiej na jej doręczanie fizyczne. Niemniej myślę, że z powodzeniem te 22,5 mln sztuk rocznie możemy podwoić już za zeszły rok. Z drugiej strony, to z kolei dane za 2017 rok, organy administracji publicznej wysłały 400 mln listów poleconych, w tym 40 milionów z elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

Tak więc Poczta Polska będzie musiała przygotować się na duży ruch na udostępnionym podmiotom publicznym i niepublicznym skrzynkach pocztowych.

Minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Coraz więcej Polaków chce korzystać z cyfrowych udogodnień, a naszym zadaniem jest wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. E-doręczenia to nowa era funkcjonowania administracji i Poczty Polskiej. To rewolucja w doręczeniach. Choć obywatele już w tej chwili mogą wysyłać pisma drogą elektroniczną do każdego urzędu w Polsce, to podstawową rolą systemu doręczeń elektronicznych jest zastąpienie tradycyjnych przesyłek rejestrowanych, czyli listów poleconych.

Wczoraj, w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek e-Doręczeń. Wynika z niego, że operator wyznaczony do obsługi e-Doręczeń, czyli Poczta Polska będzie musiała zagwarantować podmiotom publicznym i niepublicznym dostęp do nowych skrzynek poczty e-mail o określonych parametrach.

Jakie wymagania stawia przed operatorem wyznaczonym owe rozporządzenie? Otóż będą one różne dla podmiotów publicznych i niepublicznych (w ustawie o doręczeniach elektronicznych podmiot niepubliczny określony został jako osoba fizyczna i podmiot inny niż podmiot publiczny). Wspólne wymagania dotyczą jedynie gwarantowanej minimalnej dostępności skrzynki doręczeń, tzw. uptime, który w obu przypadkach będzie wynosił 97,850%.

Różnice pojawiają się przy pojemności skrzynek. Podmioty publiczne dostaną do obsługi eDoręczeń 15 GB miejsca, a podmioty niepubliczne 1 GB. Przy czym projekt rozporządzenia zakłada, że z tych 15 GB, 8 GB podstawowej przestrzeni ma być zagwarantowane na korespondencję otrzymaną i wysłaną wraz z dowodami wysłania oraz dowodami otrzymania, a także na korespondencję usuniętą i roboczą. Z kolei 7 GB przestrzeni zapasowej, używanej po zapełnieniu przestrzeni podstawowej i przeznaczonej na korespondencję. Natomiast w przypadku podmiotów niepublicznych będzie to odpowiednio 0,75 GB i 0,25 GB.

Wydaje się, że to może nie wystarczyć jeśli chodzi o podmioty publiczne. Każdy urząd publiczny dostanie jeden adres do e-Doręczeń, by nie wprowadzać zamieszania wśród obywateli i konieczności zapamiętywania kilku adresów do jednego urzędu, i z tego jednego adresu będą rozsyłane już wewnętrznie do odpowiedzialnych działów.

Pół biedy w godzinach pracy, ale po godzinach może się ona już zapełnić. Pewnego rodzaju ratunkiem jest tu zapis w rozporządzeniu:

Do gwarantowanej pojemności skrzynek doręczeń nie wlicza się przestrzeni na korespondencję oczekującą na pobranie w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na skrzynkę doręczeń.

Jak to będzie wyglądało po stronie obywateli, którzy złożą wniosek o uzyskanie adres do doręczeń elektronicznych? Tu również będzie jeden adres dla obywateli do kontaktu z całą administracją publiczną.