Fundacja Siepomaga wystartowała z nową edycją akcji #DzisPracujeDlaDzieciakow. To zbiórka pieniędzy na wsparcie psychologiczne dla dzieci zmagających się z kryzysem psychicznym.

O różnego rodzaju zbiórkach nie piszemy zbyt często. Dziś jest jednak dzień, w którym warto to zrobić. Tym bardziej, że mamy Dzień Dziecka i akcja Fundacji Siepomaga uruchomiona została z myślą o najmłodszych, którzy są w kryzysie psychicznym i potrzebują wsparcia psychologicznego.

Jak podają organizatorzy, psychiatrzy od lat biją na alarm i ostrzegają, że coraz więcej dzieci nie radzi sobie w obecnym świecie. Cyfrowa rzeczywistość, w której liczą się polubienia, wyświetlenia i miłe komentarze, nie sprzyja zdrowiu psychicznemu. Nie pomogła też pandemia koronawirusa, a trwająca wojna w Ukrainie tylko pogłębia tę sytuację.

Wg badania Rzecznika Praw Dziecka z listopada 2021 roku co siódme dziecko w Polsce odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu, a połowa młodych ludzi nie akceptuje samych siebie. Z kolei według danych policji w 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą, z których aż 127 zakończyło się śmiercią…

Fundacja Siepomaga powraca z akcją "Dziś Pracuję Dla Dzieciaków". Z okazji Dnia Dziecka zachęca, by iść do pracy z myślą o dzieciach w kryzysie psychicznym i podzielić się swoją "dniówką" lub inną dowolną kwotą. Choć myśli te nie są najmilsze, warto o najmłodszych pamiętać. Tym bardziej, że od dawna mówi się, że psychiatria i psychologia dziecięca w Polsce wymaga gruntownych zmian. Zebrane fundusze przekazane zostaną na wsparcie psychologiczne podopiecznych, którymi opiekują się Fundacja Happy Kids, oraz Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Do tej pory udało się zebrać 45781 zł, a kwota ta stale rośnie.

#DzisPracujeDlaDzieciakow. Zbiórka na wsparcie psychologiczne dla dzieci w kryzysie psychicznym

Fundacja zachęca też do propagowania i mówienia o akcji - także w mediach społecznościowych. Do pobrania i wydrukowania przygotowała specjalną grafikę, którą warto publikować w sieci z dopisanym hashtagiem #DzisPracujeDlaDzieciakow. Jak mówią organizatorzy: W tym przypadku zasięgi i polubienia mają znaczenie. Wykorzystajmy siłę internetu do ratowania dzieci!

Źródło: informacje prasowe