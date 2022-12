Dzień, w którym tablety Apple stają się bardziej Pro. Na tę premierę czekało wielu

Biblioteka narzędzi dla iPada rozrasta się z każdym rokiem. Apple robi co tylko w jego mocy, by ich tablety oferowały coraz bardziej konkretne i profesjonalne rozwiązania dla wszystkich, którzy ich potrzebują. I choć iPadOS wciąż jest daleeeeeko w tyle jeżeli chodzi o workflow pracy z porównaniem do komputerowego systemu macOS, to z każdym rokiem sytuacja ma się coraz lepiej. A obecność tam narzędzi takich jak (niemalże) pełnoprawny Adobe Lightroom czy DaVinci Resolve jest na to niezbitym dowodem.

DaVinci Resolve na iPada już dostępny. Pełnoprawna aplikacja do edycji wideo już na tabletach Apple

DaVinci Resolve w ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność wśród montażystów na całym świecie. Model biznesowy, jakość produktu i tamtejsze workflow okazują się niezłym wabikiem nawet dla tych, którzy przez lata woleli produkty konkurencji. Interfejs aplikacji został dostosowany do potrzeb użytkowników którzy nie tylko korzystają z gładzików i myszek, ale także panelów dotykowych — ale mimo wszystko został w 100% intuicyjny dla wszystkich na co dzień korzystających z desktopowej wersji. Co więcej — w przeciwieństwue do wielu konkurencyjnych "mobilnych" wersji aplikacji — tutaj ma nie być jakichkolwiek ograniczeń. Wszystkie projekty mają zaoferować 100% zgodność — włącznie z opcją współpracy z innymi użytkownikami za pośrednictwem Blackmagic Cloud.

DaVinci Resolve zawiera najnowocześniejsze przetwarzanie AI zasilane przez DaVinci Neural Engine. Narzędzia takie jak magiczna maska wymagają tylko jednego pociągnięcia, aby zlokalizować i śledzić ludzi, cechy i obiekty w ujęciu. Możesz sprawić, że postacie wyróżnią się w słabo oświetlonym ujęciu, lub odwrócić maskę osoby i wystylizować tło. Inteligentne kadrowanie pozwala na zmianę proporcji materiału filmowego, rozpoznając akcję w scenie i przesuwając się w jej obrębie, dzięki czemu można szybko stworzyć kwadratowe lub pionowe wersje do umieszczenia w mediach społecznościowych. Izolacja głosu pozwala łatwo usunąć głośne, niepożądane dźwięki z wywiadów i nagrań dialogowych z hałaśliwych miejsc. Narzędzia AI oferują szybkie, dokładne efekty, oszczędzając Ci wiele godzin!

Jeżeli czekaliście z niecierpliwością na tę premierę, to dobre wieści są takie, że aplikacja już czeka na wszystkich zainteresowanych w sklepie App Store. Pobrać ją można całkowicie bez opłat. Jak wielu innych mobilnych twórców i wydawców, Blackmagic także zdecydowało się udostępnić swój produkt za darmo w formie wersji testowej. Jeżeli zależy wam jednak na dostępie do wszystkich tamtejszych opcji — można je odblokować w ramach transakcji wewnątrz aplikacji. Koszt takiej zabawy to 549,99 zł. Dużo - zwłaszcza kiedy pomyślimy o tym, jak o aplikacji na tablet. Z drugiej jednak strony - warto mieć na uwadze, że to w pełni profesjonalne narzędzie, które wielu posłuży do pracy.