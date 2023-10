Nie przekraczaj tego limitu w Netfliksie. Będziesz miał kłopoty

Wielu użytkowników decydując się na zakup planu Netflixa nie wczytuje się w tamtejsze informacje dotyczące limitów, jakie są z nimi związane. Skupiają się wyłącznie na tym ile profili można na nim stworzyć. A zapominają o dodatkowych ograniczeniach i limitach, które związane są z posiadaniem konta w usłudze.

Limity na Netflix. O czym trzeba pamiętać?

Netflix w Polsce oferuje trzy plany: podstawowy, standardowy oraz premium. Kosztują one, kolejno: 29 złotych, 43 złotych oraz 60 złotych miesięcznie. Pierwszy z nich jest stworzony z myślą o jednym użytkowniku — i ma on najwięcej ograniczeń. Limity które ustanowili twórcy pozwalają na oglądanie oraz pobieranie treści wyłącznie na jednym urządzeniu. Kolejnym jest plan standardowy. Pozwala on na oglądanie na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie — i na tylu też możemy pobierać treści.

Plan premium zaś wyróżnia się na ich tle. Nie tylko pozwala oglądać na czterech urządzeniach jednocześnie, ale też oferuje możliwość pobieranie na sześciu wspieranych sprzętach.

Warto jednak mieć na uwadze, że Netflix nigdy nie miał i wciąż nie ma limitów urządzeń, na których możemy być zalogowani do naszego konta. Ilość urządzeń jest nieograniczona tak długo, jak nie łamiemy innych zapisów regulaminu. O czym zatem warto pamiętać?

Limity na Netflix — jeżeli nie chcesz kłopotów, warto dopłacić za dodatkowych użytkowników

Netflix kilka miesięcy temu rozpoczął walkę ze współdzieleniem kont. Warto mieć bowiem na uwadze, że nawet decydując się na zakup droższych planów oferujących oglądanie jednocześnie na kilku urządzeniach — skorzystać z nich mogą wyłącznie osoby które zamieszkują jedno gospodarstwo domowe. Dlatego coraz więcej użytkowników przywitał komunikat informujący o utrudnieniach związanych z dostępem do kont i koniecznością zaktualizowania danych.

Netflix doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie często współdzielą koszta nie mieszkając razem. Dlatego też opcją na uniknięcie takich przygód jest dodatkowa dopłata za miejsce dal dodatkowych użytkowników. Te dostępne są w planie standardowym oraz premium — i każde z nich wycenione zostało na 9,99 zł. W najdroższym planie można takich użytkowników dokupić dwóch — w tym tańszym, jednego.