Działający Linux na komputery Mac z układem M1 już dostępny

Pierwsze informacje o wirtualizowanym Windows 10 na Mac z M1 pojawiły się już w listopadzie — raptem kilka dni po premierze komputerów:

Pierwszym deweloperem, który pokazał Windowsa wirtualizowanego na Maku z procesorem M1, został Alexander Graf. Jak poinformował na twitterze, udało mu się to dzięki zmodyfikowaniu programu do wirtualizacji o nazwie QEMU. Jest to aplikacja open-source znane ze swojej wysokiej wydajności, która z kolei działa na Maku przy wykorzystaniu frameworka Hypervisior. Zainstalowany system to beta Windows 10 dla ARM z programu Windows Insider.

Dla większości stało się zatem jasnym, że kwestią czasu jest, nim analogicznie sprawy będą mieć się w przypadku innych systemów operacyjnych. I faktycznie, na używalną wersję pierwszej dystrybucji Linuxa dla komputerów Mac z M1 nie musieliśmy czekać specjalnie długo. Firma specjalizująca się w wirtualizacji, Corellium, potwierdza, że pierwsze takie w pełni działające oprogramowanie jest już dostępne i można je znaleźć na GitHubie — wraz z dokładnymi instrukcjami jak go zainstalować.

Na oficjalnym blogu Corellium pojawił się wpis, w którym osoby odpowiedzialne za port Linuxa dla komputerów z układem M1 opowiadają co nieco na temat historii projektu i napotykanych przez siebie problemów. Na tę chwilę oprogramowanie zostało już oddane użytkownikom, ale… nie spodziewajcie się, że będzie ono działać idealnie — non-stop trafiają kolejne poprawki i usprawnienia. Ale nie szkodzi, bo ich załatanie jest tylko kwestią czasu, a pierwszy Linux dla nowych Maków otwiera zupełnie nowy rozdział w historii tych komputerów.