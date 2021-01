Wygaszacz ekranu blokuje komputery Apple z układem M1. Jak sobie z tym poradzić?

MacBooki Pro, MacBooki Air i komputery Mac mini z układami M1 zadebiutowały w zeszłym roku. To bardzo dobre maszyny, a przyszłość autorskich układów Apple zapowiada się naprawdę interesująco. Niestety nie obyło się bez wpadek — jak chociażby problemy z zewnętrznymi monitorami. Teraz przyszła pora na problemy z macOS Big Sur — systemem, który nie do końca lubi się z nowinkami technologicznymi Apple wykorzystywanymi w nowych komputerach. Winowajcą jest… wygaszacz ekranu.

Wygaszacz ekranu blokuje komputery Mac z układem M1. O co chodzi?

Problemy z wygaszaczem ekranu, którego nie da się wyłączyć, mają być spowodowane przez funkcję Szybkiego przełączania użytkowników, dzięki której jednocześnie zalogowanych na komputerze może być więcej użytkowników. Przy pomocy paska menu można się między nimi przełączać (w prawym górnym rogu ekranu wyświetlana jest ikona użytkownika lub nazwa bieżącego użytkownika). Po automatycznym włączeniu wygaszacza, komputer nie reaguje na gesty jego odwołania — czy to poruszenie kursorem, czy też wciśnięcie dowolnego klawisza klawiatury. W normalnych warunkach wygaszacz powinen zniknąć, na ekranie pojawia się ekran z prośbą o podanie hasła lub zwyczajnie wraca do poprzedniego widoku.

Jak sobie poradzić z zablokowanym przez wygaszacz ekranu komputerem Mac z układem M1?

Tu niestety trzeba skorzystać z innych rozwiązań wymuszających wyłączenie wygaszacza. Należy zamknąć i ponownie otworzyć pokrywę MacBooka lub użyć skrótu Alt+Command+Q (w przypadku Maca mini) by wywołać okno logowania. Na ten moment jedynym, realnym, rozwiązaniem jest wyłącznie Szybkiego przełączania użytkowników. Znajdziecie je w Preferencje systemowe > Użytkownicy i grupy > Opcje logowania. Jednak podejrzewam, że w niektórych przypadkach nie jest ono satysfakcjonujące. Pomocna może też być komenda wpisywana w Terminalu: sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 0 blokująca włączanie się wygaszacza ekranu na oknie logowania.

Problemy z wygaszaczem na komputerach Mac. Co na to Apple?

Co ciekawe, o sprawie zaczęło się robić głośno dopiero teraz, choć pierwsze zgłoszenia problematycznego procesu przełączania użytkowników pojawiły się już w listopadzie ubiegłego roku. Na oficjalnym forum pomocy technicznej Apple znajdziecie wpisy zdenerwowanych użytkowników nowych komputerów Apple — wyposażonych w układ M1. Czy Apple wie o tym problemie? Jeśli pracownicy firmy czytają własne forum, to mam nadzieję, że tak. I przy okazji najbliższej aktualizacji macOS Big Sur 11.2, która jest w fazie testów beta, wszystko wróci do normy. Natrafiłem też na informacje, że podobne problemy pojawiają się u użytkowników komputerów Mac z procesorami Intel — jednak na swoim komputerze (MacBook Pro z 2020 r.) nie udało mi się odtworzyć procesu blokującego ekran przełączania użytkowników wygaszaczem ekranu, którego nie da się wyłączyć w normalny sposób.

