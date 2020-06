Za chwilę zmieścisz 1 petabajt danych w swojej kieszeni

Dyski przyszłości będą ze… szkła

Informacja ta pochodzi z wywiadu jakiego udzielił CTO Seagate, John Morris, dla IEEE Explore. Wspomina w nim, że w firmie toczą już się pracę nad zastąpieniem obecnych talerzy w dyskach innymi, zbudowanymi na bazie szkła. Stwierdził w nim, że wyzwaniem nie jest wcale stworzenie takiego medium, ale osiągniecie na nim satysfakcjonujących prędkości zapisu i odczytu. Patrząc na to, jak dotychczas rozwijały się dyski, gdzie co ok. 20 lat ich pojemność zwiększała się o jeden rząd wielkości (lata ’80 – 2 MB, Lata 2000 – 2 GB, obecnie – 2 TB), myślę, iż można bezpiecznie założyć, że już za kilka lat ujrzymy pierwsze petabajtowe konstrukcje.

I co ważne, nie będą one wielkości dwudrzwiowej szafy, jak w pomyśle Sony, a raczej – zmieścimy je do swojej kieszeni.

