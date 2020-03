Czy w dobie Cloud Storage warto jeszcze inwestować w NAS?

Widać więc, że w kwestii ceny nie ma tu zdecydowanego zwycięzcy. Cena NAS bowiem nie musi się wcale tak szybko zwrócić, jeżeli weźmiemy pod uwagę konieczność zakupu dodatkowych dysków do backupu, wymiany tych, które się zużyły oraz tego, że działanie NAS też generuje koszty. Według wyliczeń przy systemie dwudyskowym nieustanna praca takiego komputera to ok. 50 zł w skali roku. Cena ta rośnie w przypadku większej liczby dysków. Dlatego też w mojej opinii o wyborze zadecydują cechy poszczególnych rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby różnych grup odbiorców.

Dla kogo NAS,…

Jeżeli chodzi o domowe serwery, to póki co cechują się one dużo większą pojemnością, niż jest w stanie zaoferować którykolwiek z dostawców w zestawieniu. Bez problemu znajdziemy bowiem NAS’y o pojemności nawet 24 TB. Urządzenia te charakteryzują się też dużo szybszym przesyłem danych – jeżeli podłączymy je bezpośrednio do komputera, to w zależności od używanej przez nas karty sieciowej i kompatybilnego z nią kabla możemy osiągnąć transfer na poziomie nawet 10 Gbit/s (jeżeli oczywiście nie będzie nas ograniczała prędkość odczytu/zapisu na dyskach). Dużą zaletą jest także większe bezpieczeństwo, ponieważ sami decydujemy, jak silne zabezpieczenia (firewall) będą chroniły nasze pliki. Ponadto, przy przechowywaniu danych nie jesteśmy zależni od losów firmy zewnętrznej. Pamiętajmy bowiem, że chmura to wciąż usługa, która z dnia na dzień może przestać działać. Co bardziej zaawansowane technicznie osoby będą też w stanie zrobić tzw. portforwarding, czyli tak skonfigurować NAS, by móc uzyskać do niego dostęp z każdego miejsca na świecie – choć tylko z wybranych urządzeń. Tutaj jednak jesteśmy ograniczeni prędkością uploadu naszego domowego internetu, więc raczej NAS przegra wtedy z usługami chmurowymi.