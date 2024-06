To urządzenie za 100 zł rozwiązało wszystkie moje problemy z komputerowym audio

Jeżeli ktoś czyta moje posty, wie, że jestem całkiem mocno zaangażowany w kwestie audio. Jednocześnie jednak, mocno stoję na stanowisku, że zawsze każdy sprzęt powinien być dostosowany do potrzeb danego użytkownika i o ile drogie urządzenia zapewniają świetną jakość, o tyle wiele osób przepłaca, ponieważ kupuje rzeczy, których olbrzymiego potencjału w dużej mierze nie wykorzystuje.

Dlatego właśnie jakiś czas temu stworzyłem serię Świetne audio za grosze, w której opisywałem po kolei elementy dobrego i taniego domowego zestawu stereo. Jednocześnie, wiadomo, że w kwestii dźwięku w mieszkaniu czy domu mamy więcej kwestii do rozwiązania. Jedną z nich jest oczywiście komputer, który, oprócz generowania dźwięku, musi go także przyjmować.

Na szczęście w tym wypadku można posłużyć się jednym rozwiązaniem, które pomoże rozwiązać wiele problemów naraz, a jednocześnie - nie zrujnuje naszego budżetu.

Mowa oczywiście o interfejsie - prostym rozwiązaniu, które pomoże na problemy z dźwiękiem

Bez względu na to, czy mamy komputer stacjonarny czy laptopa, nasze potrzeby odnoście audio w komputerze są bardzo podobne. Po pierwsze - chcemy, żeby nasz mikrofon transmitował dobrej jakości dźwięk dla naszych rozmówców. Po drugie - chcemy mieć wysokiej jakości dźwięk na głośnikach oraz słuchawkach. Po trzecie, bardzo często chcemy do komputera podłączyć dodatkowe źródło dźwięku, np. w postaci instrumentu muzycznego.

I oczywście, w tym wypadku możemy stosować różne rozwiązania, jednak kupno interfejsu jest w tym wypadku chyba nie tylko najwygodniejsze, ale też - najtańsze, ponieważ za sprzęty z półki ekonomicznej (marki takie jak Behringher/M-Audio/Presonus) możemy zapłacić w okolicach 100 zł. Sam posiadam Behringera U-Phoria UMC22 i od czasu zakupu nie wyobrażam sobie używania czegokolwiek innego.

Przede wszystkim - dzięki niemu na stałę mogę mieć wpięty mikrofon, który wymaga zasilania napięciem phantomowym, ponieważ interfejs posiada taką opcje. Jest to wygodne z dwóch powodów, ponieważ ma on też fizyczny przełącznik, dzięki któremu, jeżeli nie używam mikrofonu, może być on fizycznie odłączony. W tym przypadku wejście mikrofonowe jest przedwzmocnione, a czułością obu wejść audio możemy sterować oddzielnie, co bardzo się przydaje, zarówno jeżeli chodzi o podłączenie mikrofonu, jak i instrumentu.

No właśnie, drugą kwestią jest kwestia gitary elektrycznej. Tutaj również interfejs jest bardzo dużym ułatwieniem, ponieważ dzięki niemu domowe ćwiczenia są po prostu dużo wygodniejsze. Zamiast grać na domowym wzmacniaczu (i przeszkadzać wszystkim) mogą wpiąć się w interfejs i przy użyciu odpowiedniego oprogramowania (w moim przypadku jest to ToneLib do ćwiczeń i Waveform do nagrywania) mogę korzystać z przeróżnych konfiguracji cyfrowych efektów, ścieżek perkusyjnych czy narzędzi jak looper.

Finalnie, dzięki faktowi, że interfejs wyposażony jest także we wzmocnione wyjście audio, możliwe jest podłączenie do niego lepszych słuchawek o wyższej oporności (w moim przypadku jest to AKG K240 Studio), a w bonusie otrzymujemy tutaj także możliwość wygodnego, fizycznego sterowania wyjściem audio.

I tak, jak napisałem wcześniej - sprzęt klasy Behringhera jest jak najbardziej wystarczający do zastosowań domowych. Jeżeli natomiast ktoś chce zrobić domowe studio, myśli o nagrywaniu profesjonalnego podcastu, czy też chce pracować w jakikolwiek inny sposób z dźwiękiem - prawdopodobnie będzie korzystał z dużo bardziej zaawansowanych konstrukcji, gwarantujących lepszy stosunek dźwięku do szumu czy wyższej klasy komponenty (i prawdopodobnie zainwestuje w cały stół mikserski). Jednak jeżeli ktoś chce raz na zawsze mieć spokój z komputerowym audio - kupno interfejsu to najwygodniejsza opcja.