Firma powołała nowy zespół do stworzenia nowych procesorów. Na jej czele stoi człowiek, który pracował dla Qualcomma

Dla europejskich użytkowników odejście firmy od stosowania swoich Exynosów we flagowych urządzeniach było jedną z lepszych decyzji w ostatnim czasie. W końcu od lat musieliśmy borykać się z przegrzewającymi się i mniej wydajnymi procesorami, podczas gdy w innych rejonach świata te same modele dostawały świetne procesory firmy Qualcomm.

Na szczęście od kilku lat Samsung coraz częściej dawał nam smartfony z chipami amerykańskiej firmy – czy to składaki, czy modele z linii FE albo nawet ze średniej półki (A52s).

O tym, że z koreańczykami jest coś nie tak, wiedział też Qualcomm. W tym roku zrezygnował z produkcji swoich najmocniejszych procesorów z linii 8 Gen 2 w fabrykach Samsunga, przenosząc ją na Tajwan do TSMC.

To wszystko sprawiło, że Samsung postanowił się „ogarnąć”. Po pierwsze – wszystkie najnowsze flagowce z linii S23 będą działały na Snapdragonach, w dodatku nieco podkręconych wydajnościowo w porównaniu do zwykłych 8 Gen 2. Najprawdopodobniej tak samo stanie się też z linią S24.

Po drugie – jak dowiedział się koreański portal thelec.net – firma tworzy zespół ds. rozwoju chipsetów w swoim dziale mobilnym. Przez lata za ich produkcję odpowiadał dział Samsung System LSI – oddzielna jednostka z działu Samsung MX (Mobile eXperience).

Teraz firma powoła nowy zespół, którym będzie kierował wiceprezes wykonawczy Choi Won-joon. Przeszedł on do Samsunga w 2016 r. z Qualcomm. Kierowana przez niego grupa będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie od początku nowych procesorów. Wg. wcześniejszych informacji mają one zacząć być stosowane najwcześniej w 2025 r.

Nie wiadomo również, czy firma zdecyduje się na to, by nazwać je Exynos, skoro ta linia nie najlepiej się kojarzy. Być może wraz z nową nazwą dojdzie do nowego otwarcia w historii firmy.

Seria Samsung Galaxy S22

Zanim to się jednak stanie, miłośnicy linii Galaxy mogą spać spokojnie. Wszystkie modele z serii S23 będą wyposażone w chipy Qualcomma. Więcej informacji o nadchodzących smartfonach znajdziecie w tym wpisie.

