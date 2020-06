Zwolnienie pasma 700MHz podyktowane jest decyzją Komisji Europejskiej, według której pasmo to ma zostać przeznaczone na wdrożenie nowej technologii telefonii komórkowej 5G. Ponadto związane to też jest z planowanym przejściem na cyfrową telewizję naziemną drugiej generacji DVB-T2 / HEVC.

Nadchodzące zmiany to przeniesienie multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694 -790 MHz do niższego zakresu 470 – 694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby operatorów komórkowych (usługi 5G), a także w związku z zapowiadanym w 2022 roku przejściem na nadawanie w standardzie DVB-T2/HEVC.