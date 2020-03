Osobiście korzystam na co dzień z Messengera, ale dla wybranych kontaktów przekonałem się do komunikatora WhatsApp i myślę, że właśnie jego mógłbym zmienić na Telegram i bez problemu namówić znajomych do wypróbowania nowej pozycji.

Z WhatsAppa korzystam do komunikacji tekstowej zamiennie na smartfonie i w wersji desktopowej, jak akurat pracuje na komputerze. Taką możliwość ma również Telegram, więc spełniałby moje dotychczasowe zapotrzebowanie na komunikację z wybranymi kontaktami, a dodatkowych funkcji Telegram ma dużo więcej niż WhatsApp.

W noworocznej aktualizacji Telegrama doszły takie funkcje jak nowy edytor motywów, planowanie wiadomości, nowe funkcje związane z udostępnianiem lokalizacji, usprawniona wyszukiwarka czy możliwość zapamiętania miejsca, na którym zatrzymaliśmy odtwarzanie plików audio dłuższych niż 20 minut.

Wczorajsza aktualizacja Telegrama z kolei, wprowadza zupełnie nowy poziom korzystania z komunikatora. Największą nowością jest wprowadzenie folderów dla naszych czatów, w które możemy wrzucać dowolną ilość osobnych konwersacji. Mogą to być foldery związane z kontaktami zawodowymi, rodzinnymi, szkolnymi czy zupełnie prywatnymi.