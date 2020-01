Mój ulubiony komunikator nie zwalnia tempa. Gigantyczna aktualizacja już dostępna!

Jeżeli mam wskazać mój ulubiony komunikator, to bez wahania za każdym razem odpowiem tak samo: Telegram. Poza Signalem to najbezpieczniejsza propozycja jaką znam, jeżeli zaś chodzi o samo korzystanie z platformy to jest ona wyjątkowo przystępna. Dostępna na każdej wiodącej platformie, z lekkimi i wygodnymi aplikacjami, doskonałymi funkcjami na wyciągnięcie ręki, a poza tym dostępna też w przeglądarce. No i, co najważniejsze, stale aktualizowana i rozwijana. No i właśnie doczekaliśmy się gigantycznego pakietu nowości, który powinien usatysfakcjonować nawet największe marudy!

Telegram z całym zestawem nowości: od edytora motywów, przez planowanie wiadomości i inne

Pierwszą z nowości — i to taką z której twórcy najwyraźniej są niesamowicie dumni, jest nowy edytor motywów oznaczony cyferkami 2.0. W końcu użytkownicy doczekali się dużo większych opcji konfiguracji i niemal każdy element mogą dostosowywać do własnego widzimisię: od teł, głównych kolorów, wiadomości… wszystko to w jednym kolorze lub efektownych gradientach. Efekty pracy zaś można zapisać i udostępniać rozmówcom. No a kiedy jesteśmy już przy skórkach, warto też pamiętać o nowych predefiniowanych skórkach.