Tanie drukowanie – Wybieramy drukarkę z systemem stałego zasilania atramentem

Drukarka z dolewanym tuszem — najtańszy druk w kolorze w domu? Najciekawsze modele

W czasach, gdy dokumenty wysyłamy sobie w PDF'ach, a zdjęcia oglądamy na ekranach smartfonów, drukarka nie jest już urządzeniem peryferyjnym pierwszej potrzeby. Parę razy w roku zdarzają się jednak sytuacje, kiedy potrzebujemy coś wydrukować, a są i tacy, którzy nadal wolą regularnie archiwizować faktury lub umowy na papierze. Jeśli więc szukasz drukarki do domu lub biura, mamy kilka ciekawych propozycji. A łączy je jedna szczególna cecha – system stałego zasilania atramentem.

Drukarki z dolewanym tuszem, to urządzenia, które wykorzystują specjalne zbiorniki z atramentem. Zamiast wymieniania kartridży, po prostu dolewamy płyn w odpowiednim kolorze. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, które warto omówić, zanim przejdziemy do analizy konkretnych modeli drukarek.

Dlaczego warto wybrać drukarkę z dolewanym tuszem?

Jedną z największych zalet drukarek z dolewanym tuszem jest oczywiście znaczne obniżenie kosztów drukowania. Tradycyjne kartridże są często drogie, a ich wymiana bywa uciążliwa. Drukarki z systemem stałego zasilania atramentem pozwalają uniknąć tych problemów. Poza tym często oferują lepszą wydajność. Posiadają większe zbiorniki na atrament, co oznacza, że można wydrukować znacznie więcej stron przed koniecznością ponownego uzupełnienia tuszu. To również dobre rozwiązanie dla osób, które drukują w kolorze. Wymiana kolorowych kartridży jest o wiele droższa, niż dokupienie buteleczek z tuszem. Ostatni pozytywny aspekt to ekologia. Użytkowanie zbiorników z atramentem oznacza mniej odpadów. Kartridż jest czymś, co trudniej przetworzyć, w porównaniu do zwykłej buteleczki z tworzywa.

Wybieramy drukarkę z dolewanym tuszem

Drukarka z systemem stałego zasilania atramentem może być doskonałym wyborem, jeśli zależy Ci na redukcji kosztów eksploatacji. Przy odpowiedniej pielęgnacji i wyborze wysokiej jakości tuszu, taki rodzaj urządzenia może być nie tylko oszczędnością, ale także narzędziem, które posłuży Ci przez długie lata – zarówno jeśli chodzi o druk czarny, jak i kolorowy. Oto modele drukarek, które warto wziąć pod uwagę, szukając w tym segmencie produktów czegoś dla siebie.

EPSON EcoTank L1210

EPSON EcoTank L1210 to urządzenie, które oferuje zarówno wydajność, jak i niskie koszty eksploatacji. Dzięki technologii Micro Piezo drukuje bez konieczności osiągania wysokich temperatur, co przekłada się na efektywność energetyczną. Producent podkreśla łatwość pierwszej konfiguracji, ponieważ głowica drukująca jest już tutaj fabrycznie zamontowana. W zestawie znajduje się także 5 buteleczek z atramentem, do samodzielnego uzupełniania. System nalewania tuszu jest prosty i bezpieczny – konstrukcja eliminuje ryzyko wycieku. Drukarka jest kompatybilna z systemami Windows i Mac OS. Pojemność pojemnika na papier to maks. 100 kartek. Na tacy odbiorczej zmieści się 30 arkuszy. Dołączony do zestawu atrament pozwala wydrukować do 8100 stron w czerni i 6500 stron w kolorze.

CANON Pixma TS705A

CANON Pixma TS705A to drukarka, która podobnie jak EPSON EcoTank L1210 oferuje możliwość druku zarówno, w czerni, jak i w kolorze. Obsługuje papier o maks. formacie A4. Urządzenie jest kompatybilne z technologią Wi-Fi, co oznacza, że nie trzeba podłączać jej do komputera za pomocą kabla. Tu również znajdziemy 5 zbiorników na atrament. Funkcja automatycznego druku dwustronnego na pewno ułatwi pracę podczas drukowania większej ilości dokumentów. Wydajność urządzenia – do 15 arkuszy na minutę w czerni i 10 w kolorze. Podajnik pomieści aż 250 kartek papieru, co pozwala na dłuższą pracę bez konieczności częstego uzupełniania. Niestety, producent nie informuje na ile wydruków, wystarczy dołączony do zestawu tusz w butelkach.

BROTHER Ink Benefit Plus DCP-T426W

BROTHER Ink Benefit Plus DCP-T426W to kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne, które umożliwi nie tylko drukowanie, ale także kopiowanie i skanowanie. Model wspiera interfejs Hi-Speed USB oraz umożliwia łączność bezprzewodową. Urządzenie oferuje szybkość druku wynoszącą do 9 arkuszy na minutę w kolorze oraz 16 arkuszy na minutę w trybie monochromatycznym. Wysoka rozdzielczość skanów (1200 x 6000 dpi) gwarantuje dobrą jakość wydruków. Wygodny system napełniania atramentem sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie, idealne do zastosowań domowych lub małych biur. Jak informuje producent, 1 buteleczka czarnego tuszu wystarczy na zadrukowanie aż 7500 kartek papieru! W przypadku kolorowych atramentów wartość ta wynosi 5000 arkuszy.

HP Smart Tank 580

HP Smart Tank 580 to kolejne urządzenie wielofunkcyjne na naszej liście, a więc idealny wybór do biura. Na pokładzie znajdziemy 100 stronicowy podajnik oraz 30 stronicowy odbiornik papieru. Dzięki aplikacji HP Smart oraz inteligentnym przyciskom obsługa urządzenia jest intuicyjna i wygodna. Automatyczny czujnik niskiego poziomu tuszu eliminuje obawy związane z brakiem atramentu, a łatwe uzupełnianie zbiorników pozwala zachować płynność pracy. HP Smart Tank 580 umożliwia drukowanie do 12 stron na minutę w czerni i do 5 stron w kolorze. Nie zabrakło wsparcia dla Wi-Fi Direct. Producent zapewnia, że dostarczone butelki z tuszem umożliwią wydruk 18000 arkuszy papieru w czerni lub 6000 arkuszy w kolorze.

EPSON EcoTank L3560

EPSON EcoTank L3560 to kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne, idealne zarówno do użytku domowego, jak i w małym biurze. Wyposażone w funkcje Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, zapewnia wygodną łączność z wieloma urządzeniami. Urządzenie drukuje maks. w formacie A4. Jeśli chodzi o największe dokumenty, jakie można zeskanować, limit to 210 na 297 mm. Producent zachwala autorską technologię Heat-Free, która pozwala zredukować pobór energii, a tym samym zaoszczędzić na prądzie. Podajnik na 100 arkuszy papieru oraz łatwa wymiana elementów eksploatacyjnych (w tym specjalne butelki z blokadą) sprawiają, że praca z tym urządzeniem jest bardzo wygodna. Zapas atramentu dostarczony w pudełku pozwala na wydrukowanie nawet do 6600 stron w czerni i 5900 stron w kolorze.

CANON Pixma G3470

Ostatnia drukarka w naszym rankingu, czyli model CANON Pixma G3470 to również urządzenie typu 3 w 1. Umożliwia drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów (maks. rozdzielczość to 600 × 1200 dpi). Tutaj również nie zabrakło łączności Wi-Fi. Dzięki panelowi LCD o przekątnej 1,3 cala, możemy wygodniej kontrolować ustawienia urządzenia. Drukarka wspiera również takie rozwiązania jak PIXMA Cloud Link, Canon Print, PictBridge oraz Apple AirPrint. Jedna butelka czarnego atramentu pozwala na wydrukowanie 6000 stron (7600 w trybie ekonomicznym), natomiast kolorowego atramentu – 7700 stron (8100 w trybie ekonomicznym). Urządzenie oferuje szybkość druku na poziomie 11 stron na minutę (w trybie monochromatycznym) i 6 w kolorze. Szybkość kopiowania wynosi około 3,2 arkuszy na minutę.