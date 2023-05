Drukarka do szczepionek sprawi, że nasze społeczeństwo będzie zdrowsze

Badacze z MIT opracowali przenośną drukarkę do produkcji szczepionek, która może być rozmieszczana w miejscach, gdzie są potrzebne szczepionki. Drukarka produkuje plastry z mikroigłami zawierającymi szczepionkę, które można przykleić do skóry. Badacze przetestowali drukarkę na szczepionkach RNA przeciwko COVID-19 i uzyskali porównywalną odpowiedź immunologiczną jak przy tradycyjnym wstrzykiwaniu.

Zespół MIT ma na celu rozwinięcie urządzenia, które umożliwi produkcję i dostarczenie szczepionek na żądanie w przypadku wybuchów chorób. Plastry z mikroigłami stanowią nowy sposób dostarczania szczepionek, który może być zastosowany dla wielu chorób. Farba używana do drukowania mikroigieł zawiera szczepionki RNA zamknięte w lipidowych nanocząstkach, co zapewnia ich stabilność. Plastry ze szczepionką można przechowywać przez kilka miesięcy w temperaturze pokojowej. Drukarka działa za pomocą robotycznego ramienia, które wstrzykuje farbę do form mikroigieł. Obecny prototyp może produkować 100 plastrów w ciągu 48 godzin, a przyszłe wersje mają być zaprojektowane z myślą o większych możliwościach produkcyjnych

Badacze przetestowali stabilność plastra ze szczepionką na myszach przez sześć miesięcy przy różnych temperaturach. Plastry wywoływały silną odpowiedź immunologiczną, a odpowiedź świetlna spadała wraz z dłuższym przechowywaniem przy temperaturze pokojowej. Następnie badacze przetestowali szczepionkę na COVID-19 z mikroigłami na myszach i uzyskali podobną odpowiedź immunologiczną jak przy tradycyjnym wstrzykiwaniu. Plastry przechowywane w temperaturze pokojowej przez trzy miesiące również wywoływały silną odpowiedź immunologiczną.

Przenośne drukarki szczepionek mają potencjał do zrewolucjonizowania dostępności i produkcji szczepionek. Ich zdolność do produkcji szczepionek na żądanie oraz stabilność przy wyższych temperaturach pozwala na łatwiejsze dotarcie do odległych obszarów i zaspokojenie potrzeb populacji w przypadku wybuchów epidemii czy katastrof zdrowotnych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, walka z chorobami zyskuje nowe perspektywy i szanse na globalne zdrowie i bezpieczeństwo. Przenośne drukarki szczepionek mogą przyczynić się do skutecznej ochrony przed chorobami, szczególnie w trudno dostępnych obszarach, gdzie infrastruktura jest ograniczona.

Teraz czas na testy drukarki w kontekście innych chorób

Aby uniknąć sytuacji, w której urządzenie jest skuteczne w kontekście jednej choroby, a w przypadku innej już niekoniecznie - badacze chcą sprawdzić drukarkę do szczepionek na innych chorobach. Dlaczego zdecydowano się zrobić to używając szczepionek na COVID-19? Z prostego powodu: te po prostu są bardzo powszechne, a i ze względu na fakt, iż pandemia była bardzo szczególnym zdarzeniem mającym charakter masowy, są one świetnie przebadane i można było sprawdzić kilkanaście aspektów mówiących o ich skuteczności. Szacuje się ponadto, że drukarki do szczepionek przyczynią się ponadto do uczynienia pojedynczych dawek tańszymi, co jeszcze mocniej przełoży się na ich dostępność.