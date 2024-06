Takie kosiarki to przyszłość pielęgnacji trawników

Korzystają z nich nawet firmy zajmujące się pielęgnacją terenów zielonych. Te inteligentne urządzenia oferują szereg zalet, które znacznie ułatwiają utrzymanie trawnika w idealnym stanie, jednocześnie minimalizując potrzebę interwencji człowieka, a tym samym zmniejszają koszty i oszczędzają czas. Jednym z ciekawszych urządzeń tego typu jest właśnie Dreame Roboticmower A1.

Dreame Roboticmower A1 - autonomiczny robot koszący

Firmę Dreame możecie kojarzyć między innymi z produkcji zbierających bardzo dobre recenzje odkurzaczy automatycznych. Na tym polu producent osiągnął już bardzo dobrą renomę, ponieważ oferuje urządzenia o dużych możliwościach w atrakcyjnej cenie. Teraz postanowił przenieść swoje doświadczenie dotyczące pielęgnacji domu, dosłownie na zewnątrz, czyli do ogrodu. Dreame Roboticmower A1 czerpie najlepsze wzorce z autonomicznych odkurzaczy, dzięki czemu ma szereg zalet sprawiających, że korzystanie z niego jest praktycznie bezobsługowe dla użytkownika.

Jedną z kluczowych zalet zrobotyzowanych kosiarek jest ich zdolność do autonomicznej pracy. Dzięki zaawansowanym algorytmom nawigacyjnym oraz odpowiednim sensorom, kosiarka taka jak Dreame Roboticmower A1 może samodzielnie poruszać się po trawniku, omijając przeszkody i równomiernie kosząc trawę. To oznacza, że właściciel może cieszyć się pięknie przyciętym trawnikiem bez konieczności spędzania wielu godzin na ręcznym koszeniu. Co więcej, taka kosiarka wjedzie praktycznie wszędzie i nie straszne jej małe drzewka czy klomby, które trzeba omijać, często w niewygodnych pozycjach. W przypadku tego modelu szerokość koszenia to 22 cm, a dodatkowo możemy regulować również jego wysokość w zakresie od 3 do 7 cm. Całość zamknięta jest w wytrzymałej obudowie z napędem, który jest w stanie wykonywać swoją pracę nawet w przypadku wzniesień o nachyleniu dochodzącym do 45 stopni.

Robot koszący to nowoczesne rozwiązanie dla każdego ogrodnika, który ceni sobie czas i komfort pracy. W przypadku kosiarki Dreame można wyróżnić kilka kluczowych zalet sprawiających, że jest to sprzęt wyraźnie wyprzedzający technologicznie standardowe produkty w tym segmencie rynku. Dreame Roboticmower A1 eliminuje między innymi potrzebę ręcznego rozstawiania przewodów ograniczających, co jest często wymagane przez inne roboty koszące. Te starsze urządzenia potrzebują wytyczenia dokładnych granic, poza które nie mogą wyjechać. Można to zrobić, układając przewody albo bezprzewodowo przy pomocy anten RTK. Co więcej w obu przypadkach jest to żmudny proces i podatny na błędy, a sama kosiarka, aby była skuteczna, musi mieć do koszenia równą powierzchnię, bez żadnych przeszkód terenowych.

W przypadku kosiarki Dreame Roboticmower A1 proces konfiguracji jest szybki i intuicyjny, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się gotowym do pracy robotem w zaledwie 15 minut. To ogromna oszczędność czasu i wysiłku. Zaawansowana technologia OmniSense wykorzystuje system nawigacji o wysokiej precyzji, który umożliwia wykrywanie obiektów w zakresie 360° (w poziomie) i 59° (w pionie) oraz na odległość nawet do 70 metrów. Dzięki temu Dreame Roboticmower A1 może tworzyć dokładne mapy otoczenia i pracować efektywnie nawet w trudnych warunkach, takich jak ciemność, nie uszkadzając przy tym roślin ani mebli ogrodowych. Duże znaczenie dla skuteczności koszenia oraz jakości trawnika ma też technologia U Path Planning, która pozwala na inteligentne planowanie tras koszenia. Oznacza to, że robot nie porusza się losowo, lecz tworzy ścieżki w kształcie litery U. To zapewnia równomierne i dokładne koszenie trawnika, a także umożliwia obsłużenie dużych powierzchni, nawet 1000 m^2 w ciągu zaledwie jednego dnia.

Na autonomiczność robota można liczyć nie tylko w przypadku samego koszenia. Jego oprogramowanie aktywnie monitoruje pogodę i w przypadku opadów deszczu przerywa koszenie. Robot wraca wtedy do swojej bazy i wznawia poprzednią pracę dopiero gdy przestanie padać. Podobne zachowanie zaobserwujemy gdy kończy się energia we wbudowanej baterii o pojemności 5 Ah. Kosiarka wraca wtedy do bazy, ładuje akumulator i wraca dokończyć powierzone jej zadanie.

Dreame Roboticmower A1 - aplikacja daje nowe możliwości

Automatyzacja kosiarki wspierana jest przez mnogość czujników, które są tutaj wbudowane i pozwalają na wykrywanie obiektów, zmian w terenie, a nawet na dostosowanie siły koszenia w zależności od gęstości trawy. To inteligentne podejście do koszenia nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale także chroni trawnik przed uszkodzeniami, które mogłyby wynikać z nadmiernego koszenia w jednym miejscu.

Bardzo istotną cechą kosiarki Dreame Roboticmower A1 jest możliwość definiowania obszarów koszenia za pomocą aplikacji. Urządzenie samodzielnie tworzy mapę 3D naszego ogrodu, która następnie dostępna jest w aplikacji na smartfonie. Użytkownik może łatwo ustawić granice pracy kosiarki, co jest szczególnie przydatne na nierównych lub skomplikowanych terenach. Dreame Roboticmower A1 umożliwia użytkownikom precyzyjne zaplanowanie ścieżki koszenia, co zapewnia, że żadna część trawnika nie zostanie pominięta. Dzięki dokładnej mapie możemy wysłać kosiarkę w konkretne miejsce albo powierzyć jej zadanie wykoszenia trawy tylko przy krawędziach zadanego obszaru. W aplikacji możemy też stworzyć rozbudowany harmonogram koszenia, który pozwoli zaplanować koszenie o dowolnych porach dnia i nocy. Kosiarka jest bardzo cicha (poniżej 60 dB) więc nie ma przeciwwskazań, aby zatrudnić ją do pracy nawet wieczorami czy wczesnym rankiem. Tworząc też różne obszary koszenia, możemy rozłożyć pracę na kilka dni, co jest przydatne w przypadku większych ogrodów o powierzchni ponad 1000 m^2.

Warto też pewnie wspomnieć, że nasz smartfon komunikuje się ze stacją bazową przez WiFi, ale ta z robotem już za pośrednictwem dedykowanego protokołu. Dzięki temu mamy znacznie większy zasięg komunikacji i odporność połączenia na zakłócenia.

Podsumowując, zrobotyzowana kosiarka Dreame Roboticmower A1 prezentuje nowoczesne podejście do pielęgnacji trawników. Automatyzacja, zaawansowane czujniki, możliwość programowania oraz samodzielność czynią ją atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy cenią sobie efektywność i wygodę. Robot koszący oszczędza nam czas oraz pieniądze, a przy tym gwarantuje, że nasz trawnik będzie zawsze wyglądał idealnie. Udoskonalone funkcje technologiczne i łatwość obsługi sprawiają, że jest to idealny wybór dla nowoczesnych ogrodników. Również tych, którzy posiadają rozbudowane ogrody z licznymi nasadzeniami i trudnym terenem. W takich przypadkach inteligentna kosiarka, która widzi co się wokół niej dzieje, sprawdzi się znacznie lepiej niż podstawowe urządzenia o ograniczonych możliwościach. Dreame Roboticmower A1 to bez wątpienia jedno z najciekawszych urządzeń na rynku i w dodatku dostępne w konkurencyjnej cenie. Potwierdzają to między innymi liczne komentarze zadowolonych użytkowników, które można znaleźć na stronie producenta.

Materiał powstał przy współpracy z dystrybutorem marki Dreame.