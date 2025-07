Dreame Brand Month trwa. Tych 5 produktów nie możesz przegapić

Czysty i zadbany dom to cel sam w sobie dla wielu z nas. Nawet wtedy, gdy nie mamy zbyt dużo czasu na sprzątanie. Podobnie sprawa wygląda z ogrodem i trawnikiem. Kiedyś trzeba było poświęcić dużo czasu, by wszystko doprowadzić do porządku i utrzymać w możliwie jak najlepszym stanie. Teraz wystarczą produkty Dreame, by móc cieszyć się wolnym czasem, który możemy poświęcić sobie i naszym najbliższym. A nie ma lepszej okazji do bliższego zaprzyjaźnienia się z nimi, jak Dreame Brand Month. To cały miesiąc przecen i promocji na urządzenia marki. Oto top 5 produktów, które bez wątpienia warto poznać!

Dreame X50 Ultra – robot do zadań specjalnych

Dreame X50 Ultra działa w oparciu o autorski system ProLeap. To pierwszy na świecie mechanizm automatycznie wysuwanych nóg, dzięki któremu robot może pokonywać przeszkody o wysokości do 6 cm. To oznacza, że progi, listwy przypodłogowe, a nawet niewielkie schody nie będą stały na drodze do efektywnego sprzątania i czystego mieszkania lub domu. Dzięki systemowi VersaLift, X50 Ultra wykorzystuje zaawansowane czujniki i algorytmy oferujące dokładne mapowanie przestrzeni w zakresie 360 stopni.

Co więcej, gdy robot musi wyczyścić przestrzeń pod niskimi meblami, czujnik DToF (Direct Time of Flight) chowa się w obudowie, umożliwiając dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Nie musimy więc martwić się dobór odpowiednich mebli do naszych wnętrz, co do tej pory było najczęściej spotykanym problemem dla robotów sprzątających. Nasze meble często są nieprzystosowane do tego typu sprzątania i skuteczność tych rozwiązań nie zawsze jest satysfakcjonująca. Dzięki nowym technologiom wykorzystywanym przez Dreame problem ten przestaje praktycznie istnieć.

Robot wyróżnia się również imponującą mocą ssania. Silnik TurboForce szóstej generacji pracuje z prędkością do 90 tysięcy obrotów na minutę, a to generuje siłę ssania nawet na poziomie 20 tysięcy Pa. To parametry stawiające urządzenie Dreame w czołówce pod względem efektywności odkurzania. Technologia OmniDirt Detection 2.0 pozwala rozróżniać rodzaje zabrudzeń i dobrać odpowiednią strategię czyszczenia. Robot potrafi zidentyfikować suche i mokre plamy, mieszane zabrudzenia oraz większe cząstki, automatycznie ustawiając odpowiedni tryb pracy. Funkcja Reactive Mop Washing dostosowuje intensywność mycia do stopnia zabrudzenia. To rozwiązanie nie tylko zapewnia optymalną czystość, ale także oszczędza wodę i energię, co wpisuje się w trend ekologicznego podejścia do sprzątania.

Dreame X50 Ultra w ramach akcji Dreame Brand Month kosztuje nawet 4099 zł.

Dreame Z30 AquaCycle – suche i mokre plamy mu niestraszne

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle to zaawansowane urządzenie sprzątające, które łączy funkcje odkurzania i mopowania. Wyposażony w system AquaCycle, automatycznie oddziela brudną wodę od czystej, co pozwala na skuteczne mycie podłóg bez smug i nadmiernego moczenia. Zbiornik na wodę o pojemności 400 ml umożliwia bezproblemowe sprzątanie nawet przez 40 minut. Silnik, charakteryzujący się prędkością 150 tys. obrotów na minutę generuje siłę ssania na poziomie 28 tys. Pa, skutecznie usuwając kurz, sierść i uporczywe plamy z różnych powierzchni, w tym dywanów i twardych podłóg. Inteligentne czujniki odkurzacza automatycznie dostosowują moc ssania do poziomu zabrudzeń, optymalizując zużycie energii, co dodatkowo zwiększa efektywność sprzątania.

Sprzęt wyróżnia się zaawansowanym systemem filtracji HEPA H14, który zatrzymuje 99,99% cząsteczek o wielkości do 0,1 mikrometra, dbając o czyste powietrze, co jest szczególnie istotne dla alergików i rodzin z dziećmi. Szczotki z technologią Celeste z niebiesko-zielonym światłem LED ułatwiają dostrzeżenie drobnych zanieczyszczeń, nawet w słabo oświetlonych miejscach. Pojemnik na kurz o pojemności 0,6 litra opróżnia się jednym przyciskiem, co zwiększa wygodę użytkowania.

W trybie Eco odkurzacz działa przez 90 minut, a w zestawie znajdziemy różnorodne końcówki, w tym uniwersalną szczotkę i elastyczny adapter, ułatwiające sprzątanie trudno dostępnych miejsc. Funkcjonalna stacja dokująca służy jako ładowarka i miejsce do przechowywania akcesoriów, zapewniając porządek i wygodę.

Dreame Z30 AquaCycle w ramach akcji Dreame Brand Month kosztuje 2299 zł.

Dreame H15 Pro – uniwersalny sprzęt do czyszczenia na sucho i mokro

​​Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame H15 Pro to zaawansowane urządzenie 2w1, zapewniające kompleksowe sprzątanie na sucho i mokro. Dzięki potężnej sile ssania 21 tys. Pa skutecznie usuwa różne typy zabrudzeń. Bez problemu radzi sobie z kurzem, okruchami czy uporczywymi plamami, np. rozlaną kawą, sokami, czy innymi cieczami. Autorska Technologia GapFree w połączeniu z AI DescendReach umożliwia precyzyjne czyszczenie krawędzi i narożników. Odkurzacz wyposażono w zbiornik na czystą wodę o pojemności 780 ml, co pozwala na długie mopowanie bez częstego uzupełniania. System ThermoTub automatycznie czyści szczotkę gorącą wodą (100°C) i suszy ją powietrzem (90°C) w zaledwie 5 minut, co skutecznie prowadzi do eliminacji bakterii i brzydkiego zapachu, który często jest zmorą tradycyjnych mopów, które trzeba prać w pralce lub często wymieniać na nowe.

Smukła konstrukcja urządzenia oraz możliwość złożenia pod kątem 180° ułatwiają sprzątanie pod meblami, a system GlideWheel i tylne kółko zapewniają płynne manewrowanie między meblami, bez konieczności ich przestawienia. Dzięki funkcji TangleCut nie musimy się martwić zasysanymi przez odkurzacz włosami. System specjalnych noży sam przytnie i sprawi, że nie będziemy musieli poświęcać dodatkowego czasu na ręczne ich usuwanie i rozplątywanie. Co najważniejsze, urządzenie posiada wydajny akumulator, który pozwala na 60 minut pracy, co wystarczyć ma do jednorazowego posprzątania nawet 400 metrów kwadratowych.

Dreame H15 Pro w ramach akcji Dreame Brand Month kosztuje 2099 zł.

Dreame Glory Pocket – profesjonalista w domowym zaciszu

Suszarka do włosów Dreame Glory Pocket to zaawansowane urządzenie łączące wysoką wydajność z kompaktową, składaną konstrukcją. Wyposażona w bezszczotkowy silnik osiągający 110 tys. obrotów na minutę, generuje silny przepływ powietrza o prędkości 70 m/s, co pozwala wysuszyć krótkie włosy w zaledwie 40 sekund. Technologia jonizacji, emitująca 300 milionów jonów ujemnych na centymetr sześcienny, skutecznie redukuje puszenie i elektryzowanie się włosów, zapewniając gładkość i naturalny ich blask.

Sprzęt dba również o zdrowie naszych włosów. Wszystko za sprawą precyzyjnej kontroli temperatury – czujnik NTC monitoruje ją 300 razy na sekundę, utrzymując na poziomie poniżej 57 stopni Celsjusza, co eliminuje ryzyko uszkodzeń termicznych. Suszarka posiada pięć trybów pracy: w tym zimne, ciepłe i gorące powietrze, oraz dwa poziomy prędkości, umożliwiając dostosowanie jej pracy do indywidualnych potrzeb. A wszystko to zamknięte w smukłej i lekkiej konstrukcji, ważącej jedynie 300 g. Jej kształt sprawia, że jest niezwykle wygodna w użyciu i łatwa do przechowywania czy transportu. Niski poziom hałasu, na poziomie nieprzekraczającym 60 dB, zapewnia komfort użytkowania, a dołączone akcesoria, jak dysza wygładzająca, ułatwiają stylizację.

Dreame Glory Pocket w ramach akcji Dreame Brand Month kosztuje 359 zł.

Dreame A1 Pro – ogród nigdy nie był tak piękny

Robot koszący Dreame A1 Pro wykorzystuje technologię OmniSense 3D oraz czujniki LiDAR, które umożliwiają mu szczegółowe skanowanie otoczenia i tworzenie trójwymiarowych map ogrodu dostępnych w aplikacji. Dzięki szerokiemu polu widzenia wynoszącemu 360° x 59° oraz zdolności wykrywania przeszkód nawet z odległości 70 metrów, urządzenie skutecznie identyfikuje i omija napotkane obiekty, gwarantując bezpieczną i wydajną pracę podczas koszenia. Radzi sobie z powierzchniami do 2000 metrów kwadratowych, co sprawia, że sprawdzi się zarówno na mniejszych, jak i większych trawnikach.

Urządzenie oferuje dwa tryby pracy: w standardowym trybie jest w stanie skosić do 1000 metrów kwadratowych w ciągu doby, natomiast w trybie wydajnym oferuje dwa razy więcej w tym samym czasie. Robot wyposażony jest w ostrze o szerokości 22 cm, które zapewnia skuteczne koszenie. Jego wymiana jest wyjątkowo łatwa i nie wymaga użycia żadnych narzędzi. Zakres regulacji wysokości koszenia wynosi od 30 do 70 mm, co pozwala na dostosowanie długości trawy do własnych preferencji.

Dreame A1 Pro został zaprojektowany do pracy na wymagającym terenie. Urządzenie potrafi pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 45%, dzięki czemu doskonale radzi sobie nawet w ogrodach o nierównym ukształtowaniu. To idealny wybór do przydomowych ogródków, w których tradycyjne metody koszenia często zawodzą z powodu trudnego terenu.

Dreame A1 Pro w ramach akcji Dreame Brand Month kosztuje 5699 zł.

Dreame Brand Month to doskonała okazja, by kupić nowe urządzenia do sprzątania i utrzymania naszych domów w ryzach. Pozwolą zadbać, by codzienne czynności były nie tylko szybsze, ale też znacznie łatwiejsze. Specjalne akcje promocyjne potrwają do końca lipca i są dostępne w oficjalnym sklepie Dreame oraz w popularnych sklepach z elektroniką, które są partnerami marki. Szczegóły akcji dostępne są na stronach firmy. W ramach wydarzenia dostępne są dodatkowo rozszerzone opcje finansowania, gwarancje producenta oraz profesjonalne wsparcie techniczne.

