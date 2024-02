Downton Abbey to serial-fenomen. Napisany i zrealizowany z taką gracją, że nawet miłośnicy kostiumowych produkcji dali się wciągnąć w losy magicznego, brytyjskiego, dworku. Serial doczekał się 52 odcinków podzielonych na 6 sezonów, a wisienką na torcie były dwa filmy, z których ostatni trafił na ekrany kin w 2022 roku. Jak wynika z informacji do których dotarła redakcja Daily Mail, twórcy serii nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa — i produkcja ma powrócić na ekrany telewizorów z siódmym sezonem.

Downnton Abbey - sezon 7. Prace nad nim już trwają

Ani produkcja, ani aktorzy, oficjalnie nie zająknęli się jeszcze nad tym, że wrócili na plan i w pocie czoła pracują produkcją nowej serii. Ekipa rzekomo miała zabrać się do pracy już kilka tygodni temu, zaś producenci liczą że uda się wszystko utrzymać w ścisłej tajemnicy by zrobić widzom wielką niespodziankę zapowiadając rychły, niespodziewany, powrót.

Daily Mail i inne portale przyglądające się rynkowi skutecznie jednak psują takie niespodzianki i... wygląda na to, że tym razem również im się to uda. Chociaż sami aktorzy twierdzą, że umowy o poufności które musieli podpisać przed rozpoczęciem prac były drakońskie i sami "nie doświadczyli takiej tajemnicy" przy swoich wcześniejszych projektach.

Downton Abbey

Co wiemy o 7 sezonie Downton Abbey?

Niestety, na tę chwilę na temat nowych odcinków serialu wiadomo tyle... co nic. Prace nad nowym sezonem mają trwać w najlepsze, ale nic nie wiadomo na temat tego jakich historii możemy się tam spodziewać, ani też kto powróci na plan. Ilu ze znanych i lubianych bohaterów spotkamy ponownie, ani ile nowych twarzy przyjdzie nam przywitać na ekranach? Tutaj faktycznie możemy spodziewać się niespodzianki.

Kiedy premiera 7 sezonu Downton Abbey

Mimo że wszystkie te informacje wciąż są nieoficjalne, to pokątnie mówi się, że 7 sezon Downton Abbey miałby trafić do widzów jeszcze w tym roku. A dokładniej rzecz ujmując — w ostatnim kwartale 2024. Brzmi to dość obiecująco - i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że to jeden z tych powrotów na który bez wątpienia ucieszą się całe rzesze widzów z całego świata. A świąteczny odcinek specjalny, jeżeli takowy powstanie, będzie powrotem do tej tradycji za którą wielu z nas... po prostu tęskni!