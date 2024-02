Wielki powrót animowanych X-Menów! Na taką produkcję czekaliśmy od lat

Nostalgia sprzedaje się najlepiej - to prawda, która nie zmienia się od lat. X-Men The Animated Series to klasyka animacji, która w Stanach Zjednoczonych emitowana była w latach 1992-1997. Do nas serial dotarł nieco później, ale polscy widzowie z niecierpliwością wyglądali kolejnych przygód niezwykłych bohaterów z nadludzką mocą. Przygody kolorowej ekipy przyciągały przed telewizory i dla wielu z nas był to pierwszy kontakt z kultową marką opartą na komiksach Marvela

Po latach X-Meni powracają w formie serialu animowanego. A zwiastun który z tej okazji zaserwowano dla wielu będzie prawdziwym wehikułem czasu!

Nowy zwiastun X-Men '97. Gra na nostalgii wciąż działa cuda

Na oficjalnym kanale Marvel pojawił się świeżutki zwiastun, który rozpoczyna się fragmentami ze starusieńkiej serii. Nie zabrakło również doskonale znanego miłośnikom klasycznego serialu motywu muzycznego:

Po śmierci Charlesa Xaviera uczniowie jego szkoły muszą stawić czoła całemu szeregowi nowych niebezpieczeństw. I jak za starych, dobrych, lat — będą walczyć o dobro świata, w którym przyszło im żyć. Nowy zwiastun prezentuje się świetnie i... nie ma co ukrywać, że jako miłośnik starej serii, z pewnością dam szansę przygodom ekipy w nowej odsłonie. Tym bardziej, że przecież X-Men '97 będzie bezpośrednią kontynuacją kultowego serialu.

X-men '97: kiedy premiera nowego serialu animowanego?

Jeżeli i u was nowy zwiastun X-Men '97 zaostrzył apetyt, to dobre wieści są takie że na premierę serii nie będziemy musieli długo czekać. Przygody bohaterów trafią do katalogu Disney Plus już 20 marca 2024 roku. Jak za starych, dobrych, lat jednak — nie spodziewajcie się dostać całego sezonu od razu. Nowe odcinki będą pojawiać się regularnie w każdą środę!