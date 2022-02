Dziś Dzień Języka Ojczystego. Sprawdźmy 100 najcześciej popełnianych błędów w polskiej sieci

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, to dobra okazja do sprawdzenia, jakie najczęściej błędy popełniamy w sieci. Możemy się temu przyjrzeć, dzięki cyklicznemu raportowi serwisu Nadwyraz.com.

Raport 100 najczęściej popełnianych błędów w internecie, sporządzany jest już od 2018 roku i niestety liczba popełnianych błędów w polskiej sieci rośnie. Jedynie w ostatnim raporcie za 2021 roku, widzimy nieznaczny ich spadek w porównaniu z rokiem 2020.

Gdzie popełniamy najwięcej błędów? Za 42,1% wszystkich błędów odpowiadają te znalezione w serwisie społecznościowym Facebook (wzrost o 10,6 p.p.), na Twitterze - 17,1%, a na portalach internetowych 17,6% - to pierwsza trójka polskiego internetu naszpikowana błędami.

W 2020 roku, na podium „załapał” się YouTube, w tym roku zajął czwarte miejsce z wynikiem 14%, dalej mamy fora - 4,2%, recenzje - 2,1%, Wykop - 1,8%, blogi - 0,7% i Instagram - 0,4%.

Raport prezentuje 100 najczęściej popełnianych błędów, z oczywistych względów nie zmieścimy ich wszystkich w tym tekście - link do pełnej tabelki z błędami wrzucę na koniec. Zerknijmy tylko na te najpopularniejsze.

Każdego dnia pojawia się w polskiej sieci blisko 14 tys. błędów językowych, najwięcej popełnianych jest w wyrazie na pewno, które to 14,4% przypadków pisane jest łącznie. Często też zdarza nam się wyłożyć na zwrotach dzień dzisiejszy, na prawdę czy wogóle.

W porównaniu z wynikami badania za rok 2020 z czołówki wypadły błędy orginalny oraz złodzieji. Do pierwszej piętnastki dołączyły zaś na przeciwko/na przeciw oraz ktury (formy poprawne to oczywiście naprzeciwko/naprzeciw i który). Najczęściej powtarzanym błędem w polskim internecie w roku 2021 było napewno, podobnie jak w roku 2020.

Twórcy raportu wyszczególnili dodatkowo z listy wszystkich błędów, osobne zestawienia dla błędów ortograficznych fleksyjnych, leksykalnych oraz składniowych.

I tak, w przypadku błędów ortograficznych rzecz jasna, na pierwszym miejscu jest lider błędów w ogólnym zestawieniu, czyli w słowie na pewno, tuż za nim podobny błąd w słowach naprawdę i w ogóle. Widać tu wyraźnie, że główny problem w poprawnej pisowni sprawiają zasady pisowni łącznej i rozłącznej, tylko jeden z TOP10 odnosił się do typowego „ortografa”: u zamiast ó.

Kategoria błędów fleksyjnych należy do słowa wziąść, które odpowiada za aż 41,19% z wszystkich błędów fleksyjnych. W przypadku pozostałych błędów w tym zestawieniu przyznam, że rzadko spotykam je w sieci, może z wyjątkiem błędu poszłem.

Z kolei, jeśli chodzi o błędy leksykalne, czyli użycie w zwrotach słów o niewłaściwym znaczeniu, najcześciej popełnianym został - dzień dzisiejszy, dalej mamy trwać nadal i okres czasu, a więc czołówka to pleonazmy.

Pokazuje to, jak powszechne w języku potocznym jest używanie zasłyszanych gotowych konstrukcji, które nie są poddawane refleksji. Największy problem polega na tym, że tego typu błędy to zwyczajne pustosłowie. Ciekawe jest to, że w czasach, w których cenimy sobie ekonomię języka, tego typu konstrukcje z nadmiarem znaczeniowym cieszą się tak wielką popularnością. Być może mówiącym i piszącym w taki sposób wydaje się, że ich język jest dzięki temu bogatszy, a zarazem bardziej precyzyjny.

Natomiast pierwszą trójkę błędów składniowych otwierają zwroty pod rząd, półtora godziny oraz dlatego bo.

Skąd tyle błędów? Twórcy raportu uspokajają, iż na poprawną polszczyznę wśród dzieci i młodzieży mogą mieć jeszcze wpływ nauczyciele i rodzice, tylko co ze starszymi użytkownikami internetu? Skoro sami nie odczuwają potrzeby doskonalenia języka, co widać w przypadku błędów ortograficznych czy fleksyjnych, które przecież są podkreślane w najpopularniejszym siedlisku błędów, to trudno oczekiwać na pozytywne zmiany w tym temacie.

Pocieszający jest spadek liczby błędów w 2021 roku w porównaniu z 2020 roku, choć osobiście uważam, że to tylko z powodu pandemii. W 2020 roku przecież dużo więcej czasu spędziliśmy w internecie, a więc i popełniliśmy więcej błędów.

Pełne zestawienie błędów za 2021 rok, znajdziecie pod tym linkiem (pdf).

