Apple zapłaciło „hakerowi” 75 tys. dolarów. Dzięki temu możecie czuć się bezpieczniej

Nie ma oprogramowania idealnego — i choć często słychać drwiny i śmiechy na widok ludzi z pozaklejanymi kamerkami i odłączającymi hardware’owo mikrofonami w urządzeniach, to w gruncie rzeczy nie ma powodów do radości. Niezależnie od producenta — oprogramowanie bywa dziurawe i zamykanie wszelkich furtek do nadużyć to najbezpieczniejszy sposób, by do nich nie dochodziło. Ekosystem Apple uchodzi za taki, którego użytkownicy nie mają się czego obawiać. Te mity obalane są regularnie, a ostatni z nich kosztował firmę 75 tysięcy dolarów. Bo taką sumę dostał człowiek, który poinformował firmę o błędzie pozwalającym na dostęp do kamerek w iPhone’ach oraz komputerach Mac.