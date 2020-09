Oferty z szybkim czasem dostawy są wybierane częściej niż inne oferty, ale oczywiście to nie będzie tak, że teraz sprzedawcy będą oznaczać sami takie terminy, nie zawsze mogąc ich dotrzymać. Nowa funkcja na Allegro z filtrem dostaw do 1-2 dni roboczych stworzona została z zastosowaniem uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do analizy setek milionów transakcji dokonanych w Allegro w ujęciu historycznym oraz danych zebranych bezpośrednio od ponad 117 tys. sprzedawców i partnerów logistycznych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci wybierający w wyszukiwaniach ten filtr mogą mieć pewność, co do terminu dostarczenia do nich ich przesyłki.

Opcja ta przyda się przede wszystkim w nagłych przypadkach, na przykład gdy wyjeżdżamy gdzieś w ciągu kilku dni i potrzebujemy jakichś produkt na już. Podobnie, gdy przypomnimy sobie o urodzinach bliskiej osoby, które mają być za dwa dni i w ten sposób wyboru przedmiotu zdążymy z zakupem prezentu na czas.

Źródło: Allegro.