Prezenty możecie kupować do piątku. Allegro i InPost dostarczą w sobotę

Zakupy prezentów na ostatnią chwilę to raczej nie są odosobnione przypadki. Na szczęście Allegro i InPost zapewniają, że dostarczą Wam do soboty paczki, nawet te zamówione w piątek, z dostawą na następny dzień.

Allegro zaznacza przy tym, że nie są to czcze obietnice, bo już w zeszłym roku udało się dostarczyć 99,8% zamówień złożonych jeszcze przed samymi świętami,- choć to „udało się” jest trochę nie na miejscu. Allegro tłumaczy bowiem, iż to efekt nie tylko udanej współpracy logistycznej z partnerami, ale i zaprzęgnięcia do pracy algorytmów AI, które to coraz lepiej potrafią na podstawie wielu zmiennych (czas, w jakim sprzedający nada przesyłkę, dystans dzielący sklep od klienta, itp.), prawidłowo ocenić ostateczny czas dotarcia zamówionych paczek do klientów.

Jakub Kłoczewiak, Chief Operating Officer w Allegro:

To ogromne wyzwanie logistyczne, ale wiemy, że klienci tego od nas oczekują. Kupujący ufają Allegro, a my - dzięki usłudze Allegro One Kurier oraz dobrej współpracy z InPost - możemy pomóc wszystkim tym, którzy w ostatnim momencie, tuż przed świętami, chcą kupić prezenty swoim bliskim.



Jak duże to wyzwanie, możemy ocenić z danych udostępnionych przez InPost. Tylko wczoraj padł historyczny rekord obsługi paczek w ciągu jednego dnia - 11 mln, co daje 250 paczek na sekundę (przy założeniu 12-godzinnego czasu realizacji dostaw).

Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost:

Co roku w okresie świątecznym notujemy szczyt paczkowy, ale w tym roku mamy prawdziwy rekord – ponad 11 milionów paczek obsłużonych jednego dnia przez Grupę InPost! Warto w tym miejscu podkreślić, że liczbę 1 mln obsłużonych przesyłek w ciągu jednego dnia przekroczyliśmy zaledwie w 2019 roku, to najlepiej pokazuje jak szybko rozwijamy się jako Grupa.

InPost gwarantuje dostawę przed świętami dla przesyłek nadanych do godz. 13:00, a w niektórych strefach nawet do 16:00 w dniu 21 grudnia - tak więc do tego dnia i w tych godzinach musicie sprawdzić czy paczka otrzymała status „Odebrana od Nadawcy”. Jeśli tak, z dużym prawdopodobieństwem dotrze ona do odbiorcy przed świętami.



Z kolei Allegro idzie o krok dalej, a w zasadzie o jeden dzień, bo w piątek na Allegro pojawi się kilkadziesiąt milionów ofert ze specjalnym oznaczeniem “dostawa w sobotę“. Dostawy mają być realizowane do soboty 23 grudnia przez Allegro One Kurier i InPost.

Źródło: Allegro/InPost.