Doom Eternal jest jedną z nielicznych dużych gier, które ukażą się tej wiosny. O ile oczywiście premiera nie zostanie przeniesiona, choć nic na to nie wskazuje. Wreszcie zagrałem i ja, wszedłem do piekła, zabijałem demony. Działo się.

Z ostatnią odsłoną Dooma miałem dość dziwną historię. Oczywiście, tak jak większość graczy, uwielbiam stare odsłony, średnio spodobała mi się trójka – ale odbiłem się od bety multi w odsłonie z 2016 roku. Gra nie spodobała mi się do tego stopnia, że oddałem recenzję komuś innemu i w ogóle nie interesowałem się pełną wersją. Otrzeźwiałem dopiero później i ostatecznie Dooma kupiłem, bawiłem się świetnie, choć moim zdaniem gra była trochę za długa i momentami monotonna. Tryb single player przypadł mi jednak do gustu tak mocno, że na przedpremierowy pokaz Doom Eternal szedłem z wypiekami na twarzy. Nie zawiodłem się, ale jest jeden element, którego mam nadzieję, że będzie jednak mniej niż w pierwszych trzech godzinach gry.

Strzelanie? Miazga

Dosłownie i w przenośni. To, co dzieje się na ekranie przechodzi ludzkie pojęcie i trudno szukać na rynku drugiej gry, która podchodzi do strzelania w ten sposób. Doom Eternal rozwija system znany z poprzedniej odsłony i nie zamierza tu zbyt wiele zmieniać. I jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo już 4 lata temu zagrało to świetnie. Wszystko wydaje się bardziej dopracowane, dynamiczniejsze – co więcej, jeszcze mocniej trzeba się przykładać do planowania, choć przy takiej prędkości rozgrywki to naprawdę trudne zadanie. Należy cały czas patrzeć na amunicję, zdrowie i osłonę – mając to z tyłu głowy, likwidować tych przeciwników, z których wypadają konkretne rzeczy. W przeciwnym wypadku nawet na normalnym poziomie trudności z pozoru prosta arena może się okazać końcem przygody. Na szczęście gra dość często zapisuje postęp rozgrywki, więc nie narzekałem na konieczność powrotu do miejsca śmierci.

Przeczytaj też: Doom – w czym tkwi tajemnica sukcesu tej serii gier?