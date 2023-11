Donald Tusk nie potrafi płacić kartą. Wpadkę zarejestrowały kamery

Kilkanaście dni temu opisywaliśmy sprawę reklamy, w której udział wziął Kuba Wojewódzki - dumnie trzymający kartę płatniczą mBanku, z której bez problemu można było odczytać numer. Publikowanie zdjęć kart płatniczych w internecie to nigdy nie jest dobry pomysł. Zwłaszcza jeśli nie wiemy jak zrobić to poprawnie. Pracownicy agencji marketingowej odpowiedzialni za współpracę mBanku z Kubą Wojewódzkim ewidentnie nie wiedzieli.

Czy Kuba Wojewódzki miał jakieś problemy z kartą, z którą zrobił sobie zdjęcie? Nie wiadomo. Nie wykluczone też, że to była zwykła atrapa przygotowana wyłącznie na potrzeby kampanii marketingowej. Nieco inaczej może być w przypadku Donalda Tuska, który "świecił" kartą w pizzerii na wrocławskim Jagodnie i płacił nią za zamówienie. Również i w tym przypadku sprawę szybko podłapał Niebezpiecznik, który zwraca uwagę na to dość lekkomyślne zachowanie:

Choć trzeba się mocno nagimnastykować i skorzystać z dodatkowych narzędzi do poznania danych karty (niczym z seriali CSI), to dość ryzykowne zachowanie. Nie brakuje jednak komentarzy bagatelizujących sprawę, mówiących wprost, że bez kodu CVC nic nie zrobimy. Nie jest to do końca prawdą, bo nie brakuje sklepów internetowych, w których zrobimy zakupy z wykorzystaniem wyłącznie imienia, nazwiska, numeru karty i daty ważności. Nie będzie potrzebna żadna dodatkowa warstwa bezpieczeństwa. Jest o tyle niebezpieczniej, że w niektórych sytuacjach możemy "odzyskać" (a konkretnie przejąć) czyjeś konto w jakimś serwisie z wykorzystaniem podstawowych danych osobowych i czterech ostatnich cyfr numeru karty płatniczej. Na co również zwraca uwagę Niebezpiecznik odpowiadając na jeden z komentarzy.

Jak posługiwać się kartą płatniczą? Nie bierz przykładu z Kuby Wojewódzkiego i Donalda Tuska

Co zrobić, jak żyć? Najprościej będzie skorzystać z płatności mobilnych, dodając kartę do cyfrowych portfeli oferowanych przez Google i Apple. A jeśli trzeba sięgnąć po kartę, warto się upewnić, że nikt nas nie nagrywa lub nie zagląda przed ramię. Choć nie ma powodu by bić na alarm, warto przestrzegać przed tego typu zachowaniami - w szczególności osoby publiczne, które cieszą się jakimś autorytetem i zaufaniem. To one powinny świecić przykładem i cały sztab ludzi za nimi stający powinien takie rzeczy traktować poważnie, mieć na uwadze różne względy bezpieczeństwa i bardziej sumiennie podchodzić do swojej pracy.

Stock image from Depositphotos