Zdjęcia Google czekają wielkie zmiany. Wszystko co warto o nich wiedzieć

Nowy odtwarzacz wideo: więcej wygody i bardziej intuicyjna obsługa

Zmian będzie kilka, ale bez wątpienia tą najbardziej rzucającą się w oczy jest zupełnie przeprojektowany odtwarzacz wideo w Zdjęciach Google. Nowy interfejs stawia na większe, bardziej czytelne, kontrolki oraz wygodniejsze gesty. Wskaźnik odtwarzania jest teraz znacznie wyraźniejszy w użyciu, a ikona przewijania została zastąpiona pionową linią, która ułatwia precyzyjne przesuwanie filmu. Czas trwania materiału pojawia się nad linią czasu, a przyciski pauzy i regulacji głośności są bardziej przystępne. Co ciekawe: na górze ekranu wyświetlane są teraz data i godzina pliku wideo, a ikona przesyłania (cast) została usunięta. Na dole znajdziemy przycisk „Dodaj do”, obok znanych już opcji udostępniania, edycji i usuwania. Nowością jest także opcja przytrzymania lewej lub prawej strony ekranu, by ekspresowo przewinąć lub cofnąć film. Na ekranie pojawia się wtedy informacja o tempie przewijania (np. 2x). To funkcja, która znana jest z innych popularnych odtwarzaczy wideo. Po latach trafia ona również do Zdjęć Google, ku uciesze wszystkich użytkowników platformy.

Źródło: https://www.androidauthority.com/google-photos-expressive-overhaul-teardown-3564474/

Nowa strona z wynikami wyszukiwania. Ten nowy układ daje nam zupełnie nowe możliwości

Kolejna zmiana dotyczy wyszukiwarki zdjęć. Google testuje nowy układ wyników wyszukiwania, w którym pasek wyszukiwania trafia na dół ekranu, a najlepsze dopasowania prezentowane są w formie kwadratowej galerii zajmującej ponad połowę ekranu. Pozostała część ekranu wyświetla ostatnie dopasowania według daty. W nowej wersji, kliknięcie ostatniego zdjęcia w galerii pozwala rozwinąć widok i zobaczyć więcej wyników. To spora zmiana względem obecnej wersji aplikacji, gdzie wszystkie dopasowania wyświetlane są w jednej, nierzadko ogromnej, galerii, umożliwiając szybkie przełączanie się między najnowszymi, a najlepszymi wynikami. Nowy interfejs może być bardziej estetyczny, choć niekoniecznie szybszy w codziennym użytkowaniu.

Google konsekwentnie aktualizuje swoje aplikacje. To zestaw zmian, które czekają wszystkie ich produkty

Zmiany w Zdjęciach Google są częścią większego trendu. Internetowy gigant konsekwentnie wdraża Material 3 Expressive w swoich aplikacjach. Podobne odświeżenia wizualne czekają także cały szereg ich produktów: od podstawowego Telefonu, przez Gmaila, na... wszystkich innych kończąc. Już teraz ślady nadchodzących tam wielkich krokami zmian zostały odkryte w kodzie, podobnie zresztą jak w przypadku Zdjęć. Będzie wygodnie, przystępnie i spójnie. Czyli tak, jak tygryski lubią najbardziej.