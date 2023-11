Do sieci trafiły BARDZO wrażliwe dane dziesiątek tysięcy Polaków! Ofiar może być więcej!

Przywykliśmy już że regularnie do sieci wycieka wiele wrażliwych danych, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Teraz, jak informuje Zaufana Trzecia Strona, do internetu miały trafić dane tysięcy Polaków. Wszystko przez atak ransomware skierowany ku jednej z największych sieci laboratoriów medycznych — firmę ALAB.

Dane kilkudziesięciu tysięcy Polaków trafiły do sieci. Zaatakowano sieć laboratoriów ALAB

Grupa hakerów zaatakowała sieć laboratoriów ALAB — i już teraz udostępniła próbkę przechwyconych danych. W dwóch udostępnionych plikach znajduje się 5GB wyników testów (wraz z całym zestawem wrażliwych danych — od daty urodzenia, przez adres, numer PESEL, na stricte medycznych kwestiach kończąc) oraz 1 GB umów, które firma zawierała. Obecnie to ponad 110 tys. plików w których znajdują się wyniki badań wykonywanych w ciągu ostatnich sześciu lat przez ALAB. Jak informuje Zaufana Trzecia Strona — poszkodowanych ma być ponad 50 tys. osób. Pliki zawierają informacje dotyczące najrozmaitszych badań.

Źródło: Depositphotos

To tylko próbka. Jeżeli laboratoria ALAB nie zapłacą, włamywacze udostępnią znacznie więcej informacji

Laboratoria ALAB mają czas do 31. grudnia, by spełnić warunki postawione przez włamywaczy. Jeżeli do tego czasu nie zapłacą, przestępcy grożą udostępnieniem ponad 240 GB plików. Fatalne wieści są takie, że w przypadku ich poprzednich ataków — gdy ofiary nie chciały współpracować, faktycznie spełniali swoje groźby.

Na tę chwilę laboratoria ALAB nie wydały jeszcze oświadczenia w temacie. Można zakładać, że pracownicy mają ręce pełne roboty i prawdopodobnie wkrótce coś się w temacie ruszy. Firma będzie się też kontaktować z ofiarami wycieku, ale Adam Haertle uczula, by być ostrożnym i nie klikać w żadne podejrzane linki. Być czujnym, mieć oczy dookoła głowy oraz... potencjalnie także zastrzec nasz numer PESEL. By potencjalnym przestępcom utrudnić wykorzystanie informacji które wpadły w ich ręce.