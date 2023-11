Nie daj się naciąć w Black Friday. Oto jak uniknąć wpadki

Nadszedł coroczny czas zakupowego szaleństwa i nie ważne, jakie podejście macie do Black Friday oraz Cyber Monady – i tak rzucicie okiem na promocje, a być może nawet kupicie coś na licznych wyprzedażach. Niskie ceny są super i nietrudno dać się ponieść, ale w całym tym obłędzie trzeba też pamiętać o rozwadze. Cyberprzestępcy tylko bowiem czekają na moment nieuwagi, a tych w obliczu przedświątecznego pośpiechu jest bez liku. Ekspert Veeam – platformy oferującej kompleksowe funkcje ochrony danych klasy korporacyjnej – radzi, jak chronić wrażliwe dane podczas internetowych zakupów.

Uwaga na… rozproszenie uwagi

Nie każdy potrafi się oprzeć magii Black Friday – znam takich, co zamawiają paczki na potęgę, a potem sami gubią się w tym, co kupili. Cyberprzestępcy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Oczekując na kilkanaście przesyłek łatwo o pomyłkę w zalewie codziennych obowiązków. W tym intensywnym okresie wręcz oczekujmy wiadomości mailowych od kurierów czy SMS-ów o terminie doręczenia, opatrzonych nierzadko linkiem do śledzenia paczki. To usypia uwagę, stanowiąc pierwszy krok do wpędzenia się w tarapaty. Ten jeden niewłaściwy ruch może narazić Twoje dane osobowe na ataki ransomware lub wyzerowanie środków z konta bankowego. Jak się przed tym chronić?

Źródło: Veeam

Przede wszystkim zadbaj o trudne do złamania hasło – tak, to być może banalna rada, ale badania pokazują, że mimo wałkowania tego tematu od lat, internauci wciąż preferują hasła w stylu admin123 lub 12345. Równie prostym, a jakże skutecznym rozwiązaniem, jest ustawienie uwierzytelnienia dwuskładnikowego. SMS, kod autoryzacyjny czy token – nieistotne. Ważne, by logowanie lub ewentualne ingerowanie w konto było potwierdzone dodatkowym zabezpieczeniem, które informuje też, że ktoś – lub coś – kręci się wokół naszego konta.

Bezpośrednio z tego zagadnienia możemy przeskoczyć w stronę szczególnego wyczulenia na fałszywe wiadomości. Kampanie phishingowe – choć bywają wyrafinowane – są często realizowane metodą na ilość, a nie na jakość. Spreparowane wiadomości mailowe z linkami do fałszywych stron często zawierają proste błędy wynikające z pośpiechu lub tłumaczenia z innego języka, dziwne adresy witryn, a także wiążą się z ogólnym doświadczeniem „taniej podróbki” panelu logowania do banku lub sklepu internetowego. Każdą – nawet najmniejszą – wątpliwość warto zweryfikować porównując z oryginałem, lub kontaktując się z obsługą klienta danego podmiotu. Zamiast klikać w link, do którego nie mamy zaufania, lepiej ręcznie wyszukać go w przeglądarce.

Regularnie sprawdzaj konto i twórz kopie zapasowe

Prezent dla rodzeństwa, ekspres do kawy dorwany w super cenie, czy nowy smartfon w promocji na Black Friday – transakcja za transakcją i pieniądze upływające z konta. Brak monitorowania aktywności na kontach bankowych może doprowadzić do przeoczenia nieautoryzowanych transakcji, a szybka reakcja w przypadku kradzieży danych jest kluczowa, dlatego warto regularnie przeglądać historię konta i ustawić w aplikacji bankowej powiadomienie o wszelkiej działalności. Pozwoli to zminimalizować ryzyko problemów, a gdy mleko się już wyleje, dać instytucji bankowej czas na szybką interwencję.

Źródło: Depositphotos

Równie istotne jest też regularne tworzenie kopii zapasowych – zwłaszcza jeśli na urządzeniach posiadamy ważne dane służbowe. Warto rozważyć wykonanie kopii nie tylko w chmurze, ale także na zewnętrznych nośnikach danych, bo to pomoże uniknąć niepotrzebnego stresu w sytuacji kryzysowej. Rady te w tym przypadku tyczą się zakupowego szału w trackie rozciągniętych na tygodnie akcji promocyjnych z okazji Black Friday, ale powinniśmy traktować je jako wskazówki uniwersalne. Wrażliwe dane to żyła złota i smaczny kąsek dla wszelkiej maści internetowych oszustów. Dbajmy więc o nie profilaktycznie, bo po udanym ataku może się okazać, że zostały utracone bezpowrotnie.

Stock image from Depositphotos

