Konferencja miała bezpośredni związek z ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która to weszła w życie 25 września tego roku.



Istotnym jej elementem jest system zgłaszania podejrzanych wiadomości czy to wysyłanych przez przestępców w postaci SMS (smishing), czy e-mail (phishing), ale też i incydentów związanych z podszywaniem się pod numery telefonów (spoofing CLI) lub adresów e-mail (spoofing e-mail), znanych osób czy firm i różnych instytucji publicznych.



System ten służy gromadzeniu tych danych przez CERT Polska, a które to służą później blokowaniu przez operatorów telekomunikacyjnych prób ataków z ich użyciem, dzięki czemu ograniczają ich zasięg działania i docierania do potencjalnych ofiar.



Minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński:

Nowa ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej to konkretna, mocna odpowiedź na najczęściej występujące zagrożenia cyfrowe, z którymi spotkał niemal każdy obywatel Polski korzystający z internetu i telefonii komórkowej. Oszustwa telefoniczne, SMS-owe, fałszywe maile czy fałszywe strony internetowe – dzięki tej ustawie przestępcom znacznie trudnej będzie zrealizować każdy z tych rodzajów ataku lub ich skuteczność będzie ograniczona.

Do tej pory jedne z najczęstszych ostatnio prób ataków w postaci wiadomości SMS wysyłanych na numery telefonów Polaków, na przykład określanych jako atak na dopłatę do przesyłki, itp., można było zgłaszać na dość trudny do zapamiętania numer telefonu 799 448 084 - nie każdy od razu dodaje numery do książki telefonicznej, myśli o tym dopiero jak przychodzi potrzeba skorzystania z niego.

Od teraz numer ten zmienia się na łatwy do zapamiętania - 8080.



Szymon Sidoruk z CERT Polska:

Każda informacja o potencjalnym zagrożeniu, która zostaje przesłana do CERT Polska, poprawia poziom bezpieczeństwa nas wszystkich. Zachęcamy do korzystania z nowego numeru do zgłaszania fałszywych SMS-ów: 8080.



Mam nadzieję, że wraz z nowym numerem do zgłaszania podejrzanych wiadomości SMS, zmieni się również system identyfikacji tych zgłoszeń. Cyberprzestępcy coraz częściej wysyłają takie wiadomości bez aktywnych linków, a takowe zgłoszenia są ignorowane przez CERT Polska.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji/NASK