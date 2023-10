Do czego służy aplikacja Mapy w telefonie? Sprawdź a nie pożałujesz!

Zastanawiasz się, do czego służy aplikacja Mapy w telefonie? Wyjaśniamy!

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak ludzie potrafią znaleźć drogę w obcym mieście bez pytania przechodniów czy szukania rozwiązań przed wyjazdem? Dzięki czemu wiedzą, gdzie znajduje się najbliższy sklep spożywczy lub stacja benzynowa? To jest dużo prostsze, niż można pomyśleć — a to wszystko dzięki aplikacji o nazwie Google Maps.

Źródło: Depositphotos

Google Maps to coś więcej niż tylko zwykła aplikacja. To narzędzie, które może być naszym najlepszym przyjacielem podczas podróży. Jak to działa? Po przeczytaniu tego artykułu nie będziecie mieć już absolutnie żadnych wątpliwości!

Najważniejsze: co to jest Google Maps?

Na początek wytłumaczmy prosto, czym jest Google Maps. To aplikacja, którą możemy zainstalować na swoim smartfonie — zarówno na iPhone’ach z iOS, jak i na wszystkich smartfonach z Androidem — a na tych generalnie jest zainstalowana od razu. Aplikacja ta działa jednak na różnych urządzeniach, również na takich jak tablety czy komputery. Jej głównym celem jest pomaganie ludziom w nawigacji i znajdowaniu różnych miejsc.

Źródło: Depositphotos.com

Jak sama nazwa wskazuje — mapy, mapy i jeszcze raz mapy!

Pierwszą i najważniejszą funkcją Google Maps jest dostarczanie map. Dzięki aplikacji czujemy się tak, jakbyśmy zawsze mieli małą mapę w kieszeni, gotową do użycia w każdym momencie. Aplikacja ta zawiera mapy miast, krajów — można powiedzieć, że całego świata. Dzięki niej możemy dowiedzieć się, gdzie jesteśmy i jak dojść do miejsca, do którego chcemy się dostać — niezależnie, czym jest nasza destynacja.

Źródło: Depositphotos

Nawigacja, która jest zawsze pod ręką

Google Maps wykorzystuje mapy w bardzo funkcjonalny sposób — zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Mapy od Google to również nasz wirtualny nawigator. Jeśli wpiszemy miejsce, do którego chcemy się dostać, aplikacja ta pokaże nam najlepszą trasę, którą możemy podążać.

Google Maps będzie nam wskazywać i podpowiadać, kiedy skręcać w lewo, w prawo, i kiedy już dojedziemy lub dojdziemy na miejsce. Nawigacja bierze również pod uwagę aktualne korki i podpowie nam najszybszą trasę, a jeśli chcemy zaoszczędzić paliwa — pokaże najbardziej ekologiczną drogę. Dla podróżujących pieszo, znajdziemy również opcję podróżowania komunikacją miejską: i wtedy będziemy mieli jak na tacy podane, w jaki autobus, tramwaj czy metro wsiąść. Google Maps prowadzi nas za rączkę do celu.

Odkrywanie nowych przygód z Google Maps

Jednym z najbardziej fascynujących aspektów Google Maps jest jednak możliwość odkrywania nowych miejsc. Chcecie znaleźć restaurację serwującą Wasze ulubione dania? Szukacie apteki, sklepu meblowego lub najbliższej galerii handlowej czy kina lub teatru? Wszystko to możemy zrobić dzięki Google Maps. Aplikacja pokaże nam różne miejsca w okolicy, w tym restauracje, kawiarnie, parki, muzea i wiele innych!

Ocenianie i recenzje

Zastanawiacie się, czy warto odwiedzić daną restaurację lub sklep? A może czy obsługa w danym lokalu jest miła? Google Maps pozwala użytkownikom oceniać i recenzować miejsca, dzięki czemu nie będziemy musieli się już nad tym zastanawiać. Możemy przeczytać opinie innych osób, które odwiedziły te miejsca, co pomaże nam podjąć decyzję, czy warto tam pójść.

Podgląd miejsc i wirtualne wycieczki

Aplikacja ta pozwala nam również zobaczyć miejsca na całym świecie dzięki zdjęciom i wirtualnym spacerom po ulicach. Możemy zobaczyć, jak wygląda miejsce, do którego się wybieramy, zanim tam dotrzemy. To świetny sposób, aby planować swoje podróże i wycieczki.

Jak korzystać z Google Maps?

Aby uzyskać dostęp do wszystkich tych funkcji, wystarczy pobrać aplikację Google Maps ze sklepu App Store na iOS lub Google Play na urządzeniach z Androidem. Aplikacja jest całkowicie darmowa — i bardzo często znajduje się od razu w pamięci naszego urządzenia — a wtedy wystarczy wpisać miejsce, do którego planujemy się udać… i już!

Google Maps to aplikacja, która może uczynić nasze życie dużo prostszym podczas podróży. Dostarcza mapy, nawigację, informacje o miejscach, recenzje i wiele innych funkcji. To niezbędnik po prostu każdego użytkownika!