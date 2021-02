Kto by pomyślał, że Samsung będzie aktualizował swoje smartfony dłużej niż Google?

Samsung jeszcze mocniej dba o użytkowników swoich smartfonów

Nie OnePlus, nie Xiaomi, nawet nie samo Google, ale Samsung posiada w tej chwili najdłuższy plan wsparcia aktualizacjami swoich telefonów z Androidem. Celowo wspominam o tym systemie, bo koreański producent wciąż przegrywa w tym temacie z Apple. Modele od 2019 wzwyż otrzymają 3 lata dużych aktualizacji systemowych oraz 4 lata wsparcia aktualizacjami bezpieczeństwa. Nie oznacza to oczywiście, że co miesiąc będzie czekać na Was nowa paczka aktualizacyjna, mowa bowiem o łatkach „miesięcznych lub kwartalnych”, ale to świetna wiadomość zarówno dla tych, którzy długo używają jednego smartfona lub planują zakup starszego modelu.

Długowieczność smartfona dziś nie zależy od nas, ale od jego twórców

Jakie smartfony Samsunga dostaną 3 i 4 letnie aktualizacje oprogramowania?

Urządzeń jest naprawdę sporo i oprócz smartfonów, na paczki z aktualizacjami mogą też liczyć tablety koreańskiego producenta.

Galaxy Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Galaxy Note: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

Galaxy A: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

Galaxy M : M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

Galaxy XCover: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

Galaxy Tab: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

Trzeba jednak pamiętać, że Samsung nie jest rekordzistą jeśli chodzi o prędkość dostarczania nowych systemów operacyjnych. Kiedy użytkownicy smartfonów Google, OnePlua, Oppo czy Xiaomi mogli już instalować Androida 11, posiadacze Samsungów wciąż czekali na nowe oprogramowanie systemowe. Wielokrotnie donosiliśmy też o obsuwach, mocno rozciągniętym w czasie kalendarzu aktualizacji lub wycofywaniu paczek z updatem. Mam jednak nadzieję, że i w tym aspekcie Samsung poczynił kroki zmierzające do poprawy sytuacji.

A czy dla Was czas dostarczania aktualizacji przez producenta jest ważnym elementem przy wyborze smartfona?

źródło