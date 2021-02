Długowieczność smartfona dziś nie zależy od nas, ale od jego twórców

Kupując dziś smartfon (ale też zasada ta ma swoje zastosowanie w przypadku praktycznie każdego droższego urządzenia elektronicznego), większość jego funkcji ma jakiś związek ze społecznością – wymienne motywy, ikony i tapety mają swoją aplikacje w której użytkownicy mogą dzielić się swoimi kompozycjami i kupować nowe. Narzędzia fitness w postaci liczenia kroków, tętna etc. opierają się na chmurowym przechowywaniu danych dzięki czemu możesz porównywać wyniki ze znajomymi. Ba, dziś nawet takie rzeczy jak prosty notatnik są synchronizowane pomiędzy urządzeniami i wymagają do poprawnego działania serwerów, które te synchronizację będą przeprowadzały. Takich przykładów można mnożyć. Załóżmy więc, że kupujemy smartfon którego chcemy używać najdłużej, jak to możliwe – jeżeli nie ze względów ekonomicznych, to chociażby środowiskowych.

Po kilku latach takiego użytkowania zauważymy jednak, że coś jest mocno nie tak. Nawet jeżeli bowiem machniemy ręką na żenująco krótkie wsparcie (choć nie powinniśmy), to zauważymy, że z naszego urządzenia powoli zaczną znikać poszczególne funkcje. Tak, to właśnie producent zorientował się, że liczba użytkowników danej grupy urządzeń znalazła się poniżej granicy, gdzie jeszcze opłaca się o nich dbać, i serwery, które obsługiwały dane aplikacje zostają przeznaczone na co innego.

Takie sytuacje mają miejsce cały czas i nic nie możemy z tym zrobić

Jeżeli przejrzymy serwisy newsowe, zobaczymy, jak wiele starszych smartfonów traci niektóre funkcje, pomimo tego, że są to jeszcze w pełni funkcjonalne urządzenia. Samsung właśnie zapowiedział, że Samsung Health nie będzie działać poprawnie na żadnej wersji Androida poniżej 8.0. Oznacza to, że dostępu do funkcji nie będzie miał chociażby Galaxy S6, wciąż mocniejszy niż część wypuszczanych dziś telefonów z niższych półek. Podobnie było chociażby przy transferze ze SmartView na SmartThings. Samsung nie tylko zostawił na lodzie właścicieli kilkuletnich telewizorów, ale też – nowa aplikacja nie działała na smartfonach z Androidem poniżej wersji 7.0. Ba ze względu na brak wsparcia, telefony wszystkich producentów z Androidem starszym niż Nougat mogły być nawet odcięte od sieci (problem na szczęście udało się rozwiązać).