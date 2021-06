Windows 11 zapowiedziany. Wiecie, co? Ja czekam na Windows 12

Najmocniejszym punktem konferencji w mojej skromnej opinii jest możliwość uruchamiania aplikacji z Androida na Windows. To nie było w pełni nieoczekiwane – wielokrotnie spekulowano o tego typu możliwości. Szczerze, to widzimy taką możliwość o kilka lat za późno. Microsoft pokazuje, że niby jest wszędzie na czas, ale z reguły jest tym gościem, który zawsze przychodzi na imprezę, gdy ruskie szampany są już wypite, a towarzystwo kończy już drugą flaszkę. I jeszcze próbuje wszystkim wmówić, że jest na czas – bo przecież umawialiśmy się na taką i taką godzinę.

Tyle, że uruchamianie aplikacji z Androida na komputerach klasy PC / ARMPC to nie jest rzecz, która będzie szeroko wykorzystywana. Casualowi użytkownicy to nie target takich funkcji. Power userzy – owszem, ale nie wszyscy. Mamy do czynienia z bardzo ograniczoną grupą osób, która na serio weźmie tę innowację w nowym systemie Microsoftu.

Na plus muszę zaliczyć zarządzanie przestrzenią roboczą. Schematy dzielenia ekranu między aplikacjami to coś, co mnie się przyda na sto procent i dosłownie palę się w środku, żeby to przetestować na testowej kompilacji Windows 11. A zrobię to tak szybko, jak to tylko możliwe. Okazuje się, że już być może już niebawem – bo za około tydzień otrzymamy pierwszy oficjalny build. I to będzie rzeczywisty moment, w którym będzie można powiedzieć o Windows 11 coś więcej poza pierwszymi wrażeniami prosto z konferencji produktowej.

Jeżeli to, co Microsoft mówi jest prawdą (a nie mamy powodów, by mu nie wierzyć), to aktualizacje mają być znacznie mniejsze i mają ładować się do OS-u w tle. To naprawdę spore usprawnienie, które spodoba się wszystkim antyszcze… tfu! Aktualizacjosceptykom. Taki model dostarczania uaktualnień jest jak najbardziej okej. Oby tylko te aktualizacje były również pozbawione wad.

Inspiracji mnóstwo, własna inwencja poszła do kosza

Dosłownie trząsłem się za biurkiem, gdy widziałem nowe widżety w Windows 11. Gdy pokazywano Newsfeed, który ma proponować użytkownikowi najważniejsze artykuły, treści z internetu – trzepałem facepalmy. Nie zapomnę Microsoftowi popsutego potencjału kafelków oraz rozwinięcia tej idei – interaktywnych kafelków, które zostały porzucone w momencie śmierci Windows 10 Mobile. Microsoft wykorzystał to, co proponuje w Edge (strona domowa Microsoft Edge to właśnie newsfeed) i zapatrzył się na iOS, w którym pięknie rozegrano kwestię kaflowidżetów. Moim skromnym zdaniem, prostokątne kafelki ostatecznie umrą na rzecz obłych widżecików, które są przecież przyjemniejsze dla oka, ciekawsze. Cóż, zobaczymy.