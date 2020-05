Prawie nikt nie testuje AGD, nie tylko w Polsce

Jeżeli chodzi o elektronikę konsumencką to jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji. Pomimo mnogości modeli smartfonów, komputerów, procesorów czy telewizorów, w sieci nie brakuje recenzji i testów. Jeśli chcecie kupić nowe urządzenie to bez problemu znajdziecie przynajmniej kilka obszernych publikacji, które zwracają uwagę na różne wady i zalety tych sprzętów. Nie brakuje też opinii użytkowników, często umieszczanych w komentarzach pod samymi recenzjami. Dzięki temu można sobie przed zakupem wyrobić opinię i świadomie dokonać wyboru. To bardzo komfortowa sytuacja, której chyba nie doceniamy, szczególnie jeśli chcecie kupić jakiś sprzęt AGD.

Recenzji artykułów gospodarstwa domowego w internecie brakuje. Nawet jak gdzieś się pojawiają to są zazwyczaj bardzo ogólnikowe i dotyczą głównie małych sprzętów, nikt przecież nie będzie brał do domu lodówki czy pralki na 2 tygodnie testu. Kojarzę chyba tylko jeden portal, który robi obszerne porównania, ale są one płatne. Nie oznacza to jednak, że opinii brakuje. Na stronach sklepów i porównywarek cenowych komentarzy jest bardzo dużo. Pomijając jednak fakt, że większość z nich jest bardzo zwięzła, to niestety nie wiemy, które z nich są wiarygodne. Tzw. marketing szeptany to zmora i często już na pierwszy rzut oka widać, że bardzo pozytywna opinia nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Działa to też w drugą stronę i czasami negatywne komentarze, też mają swojego „sponsora”.