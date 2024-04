"Ziemia śnieżka" - to terminologia wskazująca na okres w historii globu, gdy był on w całości pokryty lodem przez długie tysiące, a nawet miliony lat — stanowi zagadkę, która od dawna intryguje naukowców. Badacze z Uniwersytetu Yale znaleźli jedną z prawdopodobnych odpowiedzi.

Dlaczego doszło do tych ekstremalnych zmian klimatycznych, jakie czynniki mogły być ich przyczyną, i czy mogą one mieć jakiekolwiek znaczenie dla nas tu i teraz? Naukowcy z Yale oraz ich partnerzy z Chicago, oraz Wiednia przeprowadzili niedawno badania, które mogą wskazywać na jednego z winnych. Chodzi o duże asteroidy

Publikacja w Science Advances wskazuje na fakt, iż uderzenia asteroid mogły być kluczowym czynnikiem inicjującym epokę "śnieżnej kuli". Naukowcy postanowili wykorzystać w badaniach zaawansowany model klimatyczny, który pozwolił im symulować skutki hipotetycznego uderzenia asteroidy w różnych okresach historii naszej planety. Dotychczasowe teorie dotyczące "Ziemi śnieżki" koncentrowały się głównie na zmianach w składzie atmosfery, które mogły doprowadzić do nagłego ochłodzenia klimatu. Wiele wskazuje jednak, że duże asteroidy również mogły odegrać istotną rolę w tych dramatycznych dla ziemskiego klimatu zjawiskach.

Jak wskazał naukowcom model klimatyczny — w momentach, gdy temperatura na Ziemi była już na tyle niska, aby sprzyjać zlodowaceniu, uderzenie asteroidy mogło być katalizatorem dla przejścia planety w stan "Ziemi śnieżki". Naukowcy stwierdzili nawet, że skutki takiego zdarzenia mogłyby być dewastujące dla natury, klimatu, fauny, flory i wystąpić w ciągu zaledwie jednej dekady, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu grubości lodu na równiku. To, czego dowiadujemy się o okresach kompletnego zlodowacenia Ziemi, jest nie tylko istotnym wyjaśnieniem dla nas w kontekście przeszłości: dzięki temu możemy wiele nauczyć się także i o naszej teraźniejszości i przyszłości.

Niemniej, naukowcy zaznaczają, że szanse na podobne zdarzenie w naszej najbliższej przyszłości są stosunkowo niskie, głównie ze względu na działalność ludzi. Dlaczego? To akurat proste — doprowadziliśmy do istotnego ocieplenia klimatu. Mimo wszystko posunęliśmy się dalej w zakresie przyczyn i skutków drastycznych zmian klimatycznych w historii naszej planety.

Badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Yale wskazują nam na nieco inny scenariusz zmian w interesującym nas okresie. O asteroidach, które mogły brać udział w tych wydarzeniach mówiło się już lata temu, aczkolwiek teraz zaczynamy mieć bardzo mocne dowody na to, że rzeczywiście mogły one stać się katalizatorem dla "uruchomienia" owej epoki.