Dla tego filmu warto wykupić Max. Premiera już lada moment

Film „Grzesznicy” w reżyserii Ryana Cooglera najpierw podbił kina, potem stał się hitem internetowych wypożyczalni VOD, a teraz ma okazję zjednać sobie posiadaczy subskrypcji Max. Tę nietypową produkcję z pogranicza kilku gatunków już za niespełna dwa tygodnie obejrzymy bez dodatkowych opłat.

Grzesznicy już za chwilę w Max – to folkowy horror, który zachwycił krytyków

„Grzesznicy” to jeden z najlepiej ocenianych filmów tego roku, który jeszcze do niedawna był dostępny tylko w kinach. Na całe szczęście folkowy horror z domieszką westernu szybko pojawił się na małych ekranach – najpierw z opcją wypożyczenia lub kupna, a już od lipca w ramach oferty Max.

Dlaczego warto go obejrzeć? Bo na tle ostatnich premier wyróżnia się nietuzinkowym pomysłem na fabułę i świetnym klimatem, a także ważnym przesłaniem. To historia braci bliźniaków, którzy powracają do rodzinnego miasta, by zacząć życie od nowa. Okazuje się jednak, że na miejscu czeka ich ogromne zło. Film zebrał 84 punkty w serwisie Metacritic, a na naszym rodzimym Filmwebie otrzymał od widzów ocenę 7,2/10. To jedna z tych produkcji, których po prostu nie można przegapić.

