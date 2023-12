Na ten film czeka wielu. Nowy zwiastun nie zawodzi!

Film "Diuna: Część druga" do kin trafi za kilka miesięcy po przesunięciu jej z listopada tego roku. Jednak warto czekać, o czym świadczy udostępniony właśnie nowy zwiastun!

"Diuna: część druga" pierwotnie miała zadebiutować w październiku tego roku. Następnie datę przełożono na 17 listopada, by po kilku tygodniach przyspieszyć ją o dwa tygodnie - na 3 listopada. Niestety z powodu strajku w Hollywood zdecydowano się na przesunięcie premiery na przyszły rok. Pierwszą datą był 15 marca 2024 r., ale po zakończeniu strajków zdecydowano o przyspieszeniu projekcji nowego filmu Denisa Villeneuve. Od kilku tygodni wiemy, że "Diuna: część druga" wcześniej, bo 1 marca 2024.

To wielka epopeja, będąca adaptacją serii książek Franka Herberta, która powraca z dotychczasowymi i nowymi gwiazdami. W filmie grają Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, czy Javier Bardem. Za reżyserię ponownie odpowiada Denis Villeneuve, który jest także współautorem scenariusza. Powstał on we współpracy z Jonem Spaihtsem. Producentami filmu są Mary Parent, Cale Boyter, Villeneuve, Tanya Lapointe i Patrick McCormick. Producentami wykonawczymi są Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt i Kim Herbert, zaś Kevin J. Anderson pełni funkcję konsultanta kreatywnego.

"Diuna: część druga" z nowym zwiastunem. Zapowiada się fantastyczne widowisko!

Diuna: Część druga ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Bez wątpienia zapowiada nam się fantastyczne wizualnie widowisko, którego premierę niestety przesunięto. Nie da się jednak ukryć, że udostępniane na przestrzeni ostatnich tygodni materiały promujące film "Diuna: Część druga" rozgrzewają oczekiwania widzów do czerwoności. Najnowsza produkcja Denisa Villeneuve zadebiutuje na kinowych ekranach 1 marca przyszłego roku - również w Polsce. Wybieracie się?