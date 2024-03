Fani Johna Wicka będą zadowoleni - to nie koniec historii!

Wieści docierają do nas od wiceprzewodniczącego Lionsgate Michaela Burnsa, który potwierdził, że seria jest w trakcie realizacji, a studio poszukuje potencjalnych platform streamingowych i sieci do dystrybucji. Przypomnijmy, że "The Contintental" trafił w USA na Peacock, a globalnie można go było oglądać na platformie Prime Video od Amazonu.

„Myślę, że będzie to serial telewizyjny” - powiedział Burns, co potwierdza wcześniejsze wiadomości, że kontynuowane będą projekty z podziałem na epizody, a nie kinowe filmy. Stahelski wcześniej zasugerował, że będzie znacznie bardziej zaangażowany w produkcję tego serialu, w porównaniu z The Continental, gdzie pełnił rolę producenta tylko na papierze.

Serial John Wick powstaje - twórca filmów potwierdza

W rozmowie z Collider Stahelski powiedział, że naprawdę podobają mu się pomysły, które do niego spływają. Gdyby mógł, realizowałby jeden po drugim, rok w rok i rzeczywiście podoba mu się to, że będzie mógł kontynuować historię Johna Wicka. Przyznał, że przygotowywany jest "serial Johna Wicka", który zapewnia mu zajęcie.

Szanse na to, że zobaczymy w nich Keanu Reevesa są oczywiście iluzoryczne. Wydaje się, że aktor zakończył swoją przygodę z marką wraz z występem w czwartym filmie, choć docierają do nas pewne doniesienia od czasu do czasu, że pomysły na piąty i szósty film wypływają na wielu spotkaniach. Gwiazda nie pojawi się raczej w serialu telewizyjnym - ten zapewne skupi się na postaciach i wydarzeniach pobocznych, które możemy, ale nie musimy znać z filmów. Co ciekawe, oprócz serialu aktorskiego w grę podobno wchodzi też animacja, ale wygląda na to, że nie będzie to projekt realizowany w pierwszej kolejności.