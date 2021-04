DirectStorage zadziała również ze starszymi dyskami SSD

Wielu szczegółów na temat DirectStorage API nadal jeszcze nie znamy. Microsoft cały czas pracuje nad implementacją tej technologii w systemie Windows. Nie jest to proste, bo o ile konsola to jedna, dobrze znana architektura, o tyle komputery PC mogą składać się z bardzo różnorodnych komponentów, a DirectStorage ma być uniwersalnym rozwiązaniem. Teraz dowiadujemy się, że nie będzie ono ograniczone tylko do dysków SSD NVMe z PCIe 4.0, ale zadziała również z wolniejszymi nośnikami PCIe 3.0. Drugim wymogiem koniecznym jest karta graficzna ze wsparciem DirectX 12. Nie są to jakieś nadzwyczajne warunki, więc jak funkcja ta wreszcie pojawi się w Windows 10 to będzie dostępna dla szerokiego grona użytkowników.

Jakie mają być korzyści z DirectStorage? To przede wszystkim szybsze ładowanie lokalizacji/map w grach oraz wczytywanie kolejnych poziomów. Obecnie podczas grania dane z dysku wczytywane są do pamięci RAM, gdzie CPU je dekompresuje i dopiero wtedy trafiają do pamięci karty graficznej. W schemacie DirectStorage dane trafiają z dysku do pamięci RAM i później bezpośrednio do pamięci karty graficznej, gdzie są już dekompresowane przez GPU. Tym samym cały proces przebiega szybciej (pamięć karty graficznej ma większą przepustowość, a to ma znaczenie), a dodatkowo mniej obciąża nasz procesor.

Obecnie podobne rozwiązania oferuje zarówno AMD jak i NVIDIA, ale są one mocno ograniczone sprzętowo. Rozwiązanie Microsoftu jest bardziej uniwersalne i teoretycznie nie powinno zależeć od tego jakiej firmy mamy CPU i GPU, a do tego wystarczy dysk SSD NVMe PCIe 3.0. To bardzo dobra wiadomość, która powinna ucieszyć graczy. Dobrze by było jednak, żeby technologia ta pojawiła się w Windows 10 wkrótce, ale póki co żadnych deklaracji Microsoft co do terminu nie ma. Więcej na temat tego rozwiązania możecie dowiedzieć się z poniższej prezentacji.