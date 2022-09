Miasto przyszłości już dziś. Digital X w Kolonii

Dziś rusza Digital X. To dwudniowe wydarzenie zamieniające Kolonię w miasto przyszłości. Co warto o nim wiedzieć?

Dwa miliony metrów kwadratowych powierzchni, 15 scen, 2500 metrów kwadratowych przestrzeni wystawowej, 50000 spodziewanych gości. Już dziś Kolonia przekształci się w świat pełen cyfryzacji, innowacji i rozwiązań technologicznych. Digital X w tym roku to ponad 300 partnerów, przeszło 200 marek i około 60 startupów. Na wydarzeniu zaprezentowane zostaną trendy i innowacje związane z cyfryzacją - od 5G, IoT i autonomicznej motoryzacji po metaverse i robotykę.

Odwiedzający mogą doświadczyć megatrendów, które poruszają najrozmaitsze zagadnienia. Poruszane będą tematy mobilności, bezpieczeństwa, pracy, urbanizacji i zrównoważonego rozwoju. Digital X, jak i wszystkie związane z wydarzeniem premiery, prezentacje wizje przyszłości, wystawy, panele dyskusyjne, warsztaty i występy muzyczne o szerokiej tematyce odbędą się w czterech specjalnie przygotowanych miejscach w centrum Kolonii.

Trzeba doświadczyć cyfrowych rozwiązań, aby zrozumieć, jak pozytywnie wpłyną one w przyszłości na nasze życie codzienne jak i sferę biznesową. Każdy, kto podczas Digital X będzie poruszał się po centrum Kolonii, będzie miał wrażenie, że już teraz otrzymuje namiastkę cyfrowej przyszłości

- mówi Hagen Rickmann, Director Business Telekom Deutschland i patron Digital X.

Digital X. Świat przyszłości już dziś

Co będzie można zobaczyć w trakcie Digital X? To m.in. bezzałogowe drony dostarczające paczki drogą powietrzną do autonomicznych pojazdów. Żywność z drukarki 3D będzie dostępna w food truckach. Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki - DLR) zaprezentuje wirtualne ramię terapeutyczne, które przechwytuje sygnały mięśniowe, umożliwiając pacjentom przywrócenie ich niesprawnych kończyn do ponownej, pełnej funkcjonalności. ByondXR zaprezentuje sklep w wirtualnej rzeczywistości, jak i również sześć innych aspektów metawersum. Fotorealistyczne hologramy generowane w czasie rzeczywistym. Będzie też zdalnie sterowany robot Seite 2 von 4 wykonujący tatuaże. W Spichernstraße zwiedzający mogą przyjrzeć się prototypom autonomicznej i zdalnie sterowanych pojazdów.

Organizatorzy zapraszają na spotkania z ponad 300 prelegentami, którzy bedą dzielić się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat tego, jak świat będzie wyglądał w przyszłości. A kogo będzie można posłuchać w tych dniach? Na scenach Digital X pojawią się między innymi:

Jessica Alba, amerykańska aktorka i założycielka "The Honest Company"

"The Woz", Stephen Gary "Steve" Wozniak, założyciel firmy Apple, wraz ze Stevem Jobsem i Ronem Waynem

Oliver Bäte, CEO Allianz SE i współzałożyciel zwołanej przez ONZ organizacji Net-Zero Asset Owner Alliance

Katharina Reuter, dyrektor wykonawczy Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (niemieckiego stowarzyszenia zrównoważonego biznesu - BNW)

Tristan Horx, futurolog i badacz trendów, skupia się na cyfryzacji, globalizacji, zrównoważonym rozwoju i zderzeniu pokoleń

Domitila Barros, greenfluencerka, przedsiębiorczyni i Miss Niemiec 2022, produkuje zrównoważone i ekologiczne stroje kąpielowe i akcesoria

Tim Höttges, dyrektor generalny (CEO) Deutsche Telekom

Michelle Hunziker, prezenterka telewizyjna, aktorka, modelka i piosenkarka, poprowadzi Digital X na scenie głównej

Pełny plan spotkań i atrakcji odbywających się dziś i jutro w Kolonii w ramach Digital X znajdziecie na stronach wydarzenia.

Źródło: informacje prasowe