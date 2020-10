Był fenomenalny, ale zszedł na psy. „DEXTER” wróci z nowymi odcinkami!

Nowe odcinki „Dextera”. Serial wróci w 2021 roku

Na temat powrotu wielu seriali mówiło się w ostatnich latach, ale wśród wymienianych tytułów nie padał zbyt często „Dexter”. Tymczasem Showtime serwuje nam nie lada zwrot akcji, bo w 2021 roku rozpocznie się emisja limitowanej serii, na którą składać się będzie 10 nowych odcinków. Do roli Dextera Morgana wróci Michael C. Hall, który w ostatnich siedmiu latach – od zakończenia 8. sezonu „Dextera” – raczej nie błyszczał w głośnych produkcjach. Aktor wypada jednak znakomicie jako ulubiony seryjny moderderca Ameryki, a ja mam ogromną nadzieję na to, że twórcy nowych odcinków przygotują tym razem właściwe pożegnanie z postacią.

„Dexter” był serialem cholernie nierównym. Po dwóch pierwszych świetnych sezonach, nadeszło delikatne załamanie formy scenarzystów w trzeciej serii, ale kolejna odsłona zrekompensowała z nadwyżką tę sytuację. Chyba wszyscy widzowie pamiętają Trinity Killer (Zabójca Trójkowy), który poważnie zaszedł za skórę Dexterowi i okazał się być chyba najciekawszym jego przeciwnikiem na przestrzeni całego serialu. Niestety, późniejsze odcinki nie prezentowały tak wysokiego poziomu. Do fabuły wdarło się za dużo melodramatu, zaś sam finał serialu (który okazuje się nie być prawdziwym końcem) rozczarował chyba każdego fana. Mnie najpierw zirytował, a przez ostatnie siedem lat potrafił nieźle rozbawić, gdy go wspominałem.

„Dexter” był jednym z najpopularniejszych seriali

„Dexter” był jednym z seriali z początku lat dwutysięcznych, które podbiły cały świat. O „Prison Break”, „Lost” i „Dexterze” rozmawiali wszyscy, bo oglądali je na bieżąco wszyscy, nawet pomimo braku oficjalnej emisji serialu równo z amerykańską premierą. To był moment, gdy produkcje telewizyjne pokazały, że pomimo skromniejszego budżetu mogą opowiedzieć na małym ekranie angażujące i ciekawe historie, które nie trwają tylko dwie godziny, lecz są rozłożone na wiele odcinków w kilku sezonach.

Najsmutniejsza w tej chwili wiadomość jest taka, że „Dexter” zniknął z polskich VOD – jest niedostępny ani na HBO GO, ani na Netfliksie. Powtórka starszych odcinków będzie więc utrudniona, chyba że sytuacja się zmieni.