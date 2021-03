Jeśli chodzi o systemy, na których instalowany jest Thunderbird, najpopularniejszy jest Windows 10 – 77,75% udziału, dalej mamy Windows 7 – 13,81% i macOS – 3,94% oraz Windows 8.1 – 3,47%. Udział Linuksa nie przekracza 1%.

Ponad milion aktywnych instalacji Thunderbird w Polsce

To dużo czy mało? Porównując to z popularnością poczty webmail w Polsce to już niewiele. W zeszłym roku podawaliśmy za portalem Wirtualnemedia.pl statystyki korzystania z czołowych dostawców poczty e-mail w Polsce i okazało się, że ponad 11 mln unikalnych użytkowników korzysta aktywnie z przeglądarkowej wersji poczty Gmail. Poczta na czołowych polskich portalach to z kolei od 3 mln do 7 mln unikalnych użytkowników.

Czołowe serwisy mailowe – rok po roku (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL Adres strony marzec 2019 marzec 2020 użytkownicy odsłony użytkownicy odsłony google.com – poczta 9 007 534 236 583 209 11 496 335 320 912 037 wp.pl – poczta 7 291 168 809 427 773 7 702 914 978 868 330 onet.pl – poczta 4 528 419 638 263 917 3 677 040 394 842 768 interia.pl – poczta 2 951 147 86 012 006 3 252 823 101 206 022 o2.pl – poczta 3 012 808 297 632 689 3 048 168 338 820 586 gazeta.pl – poczta 306 240 18 636 969 302 533 20 903 297 yahoo.com – poczta 185 085 16 694 676 135 462 2 010 906 int.pl – 307 595 42 162 528 606

Oczywiście, użytkownicy ci przenikają się wśród tych danych. Jeden użytkowników może korzystać jednocześnie z Gmaila, poczty WP czy poczty Onet, jednak można założyć, że zdecydowana większość internautów w Polsce korzysta z webmaila, a nie z desktopowych klientów poczty, których użycie w takim porównaniu będzie już niewielkie.

Źródło: HackerNews.