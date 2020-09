Takie zamknięte mini-serie lubimy. Kryminał „Des” na HBO GO to klasyka gatunku

Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić w przypadku mini-serii „Des” to fakt niewykorzystania pełni potencjału tej historii. Aż chciałoby się zobaczyć więcej scen, w których śledczy docierają do nowych informacji czy odkrywają nowe ślady. Mam wrażenie, że potraktowano tę kwestię trochę po łebkach, jakby zabrakło dla niej czasu, a nie rekompensuje tego próba przeniesienia ciężaru gdzie indziej, czyli na aspekty psychologiczne.

HBO robi porządki. Czy HBO GO zniknie także w Polsce? Mam ogromną nadzieję, że tak

Te bowiem ukazano trochę wymijająco, jakby nie chciano jednoznacznie odpowiadać na niektóre pytania lub postawić żadnej hipotezy. Jest to jednocześnie zaletą serialu, bo dzięki temu to po stronie widza leży gestia wyciągania wniosków. Nie wiem, czy inni widzowie zauważyli to samo, ale wydaje mi się, że seans miał też skłonić nas do zgłębienia tej historii na własną rękę, ponieważ po tylu latach nadal pozostało zbyt wiele niewiadomych.

„Des” to przejmująca i ważna historia, którą warto poznać

Dobrze, że nie silono się na rozwleczenie historii więcej odcinków, bo wtedy moglibyśmy dostać mało angażującą serię, w której tempo i emocje siadłyby po pierwszym odcinku. Trzy epizody mogłyby pomieścić więcej, ale końcowy efekt można uznać za satysfakcjonujący.